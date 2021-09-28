Сальмонеллы обнаружили в мясных полуфабрикатах нижегородского производителя Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Нижегородский референтный центр Россельхознадзора при исследовании образцов мясных полуфабрикатов выявил в них наличие патогенных микроорганизмов рода сальмонелл. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, сальмонеллы были обнаружены в четырёх пробах нижегородских мясных полуфабрикатов: заражёнными оказались хинкали, фрикадельки, мясо птицы механической обвалки и пельмени с куриным филе.

Данные исследования проводились в рамках частного обращения, пояснили в референтном центре. Производителю, название которого не уточняется, выданы рекомендации по устранению нарушений.

СПРАВКА:

Сальмонеллёзы – острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы. У человека пищевые токсикоинфекции сопровождаются поражением желудочно-кишечного тракта и обезвоживанием организма.

Основные источники и факторы передачи микроорганизмов - загрязнённые пищевые продукты и сырьё, а также вода, при использовании которых патоген переходит в пищевые продукты. Для профилактики сальмонеллёза необходимо строго соблюдать ветеринарно-санитарные требования, а также технологический режим предубойной подготовки животных и птиц, первичной переработки, охлаждения и упаковывания.

Наиболее опасные в распространении сальмонеллезов - мясо и мясной фарш, поскольку они от заражения не меняют ни внешнего вида, ни вкуса. Низкие температуры не спасают от сальмонелл, а вот кипячение губительно действуют на патогены.