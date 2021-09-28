Восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо Спорт

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Восемь нижегородцев выступят на первенстве России по кудо. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

На первенстве ПФО нижегородские спортсмены завоевали пять золотых, три серебряных и две бронзовых медали. По итогам соревнований были отобраны лучшие кудоисты, которые и отправятся на первенство России.

Кроме того, нижегородские спортсмены завоевали серебро и бронзу на Кубке города. Всего в соревнованиях приняло участие 300 спортсменов, из них 26 человек – из Нижегородской области.

"Кудо – это не только спорт, это, как и любое восточное единоборство, философия. Очень важно, что больше половины спортсменов – дети и подростки, а значит, кудо – это еще и система воспитания. Главное, не останавливаться на достигнутом, проводить больше соревнований и привлекать молодежь", – заявил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, поздравляя спортсменов с десятилетием регионального отделения.

"Этот спорт дисциплинирует детей, развивает не только силу, скорость и выносливость, но и такие качества личности, как мужество и смелость", – добавил директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков.

Как рассказал председатель правления и главный тренер нижегородского областного отделения Федерации кудо России Ника Папава, ежегодно количество ребят, занимающихся кудо в регионе, увеличивается на треть.

"Это относительно новый вид спорта, но он быстро набирает популярность. Его преимущество в разноплановости: спортсмен может попробовать себя как в ударной технике, так и в борцовской", – отметил он.

Ника Папава также сообщил, что сейчас к участию в чемпионате мира по кудо готовится нижегородский спортсмен Руслан Меджидов. Соревнования пройдут в следующем году в Японии, если не помешают эпидемические ограничения.