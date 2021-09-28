Благоустроенный бульвар на улице Школьной в Автозаводском районе открыт для прогулок Общество

В рамках благоустройства бульвара на улице Школьной в Автозаводском районе устроены новые пешеходные дорожки, установлен арт-объект и посажены деревья. Сейчас подрядчик устраняет последние замечания, но обновленное пространство уже открыто для посещений. Качество работ проверил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По его словам, бульвар на улице Школьной всегда был популярным местом у автозаводцев, но в последнее время ему уделялось мало внимания, поэтому местные жители проголосовали за его благоустройство по национальному проекту "Жильё и городская среда". Этим летом часть бульвара возле школы искусств уже привели в порядок, там появился бюст Хачатуряну. Сейчас пространство благоустроено практически полностью.

В администрации Автозаводского района сообщили, что подрядчик должен завершить все работы в течение недели. На бульваре появились новые аккуратные дорожки, высадили деревья и кустарники.

Юрий Шалабаев поручил руководству района следить за кустарниками и правильно ухаживать за ними зимой, чтобы все зеленые насаждения сохранились до следующей весны.

"Вдоль бульвара проложили дорожки, установили арт-объект, лавочки, урны, поставили небольшую, но интересную детскую площадку. Эта благоустроенная территория соседствует со стадионом "Чайка", который тоже реконструируется в рамках партнерства с Горьковским автомобильным заводом. У жителей появится большая комфортная зона для отдыха и занятий спортом", – отметил глава города.

Как сообщалось ранее, 25-м пространством, открытым после благоустройства в этом году, стала территория возле Силикатного озера в Ленинском районе.

"Значительная часть оставшихся пространств – в самой высокой степени готовности. Где-то ждут поставки ограждения, где-то дополнительной высадки зеленых насаждений. Но жители уже могут их посещать. Два пространства будут сделаны с задержкой – это сквер Гордеевский в Канавинском районе и бульвар 70 лет Октября. С недобросовестными подрядчиками пришлось расторгнуть соглашения, применены штрафные санкции. Тем не менее, эти два сквера мы тоже планируем сдать в этом году", – заявил Юрий Шалабаев.

Глава города также отметил, что благоустройство парка Кулибина из-за подрядчика пришлось перенести. Высвободившиеся средства направят на благоустройство 14 городских дворов.