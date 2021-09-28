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Общество

Более 130 протоколов за нарушение масочного режима составлено в Нижегородской области за неделю

12 октября 2021 08:42  [222] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 130 протоколов за нарушение масочного режима составлено в Нижегородской области за неделю. Об этом сообщили в правительстве региона.

Согласно информации, 11 октября по поручению губернатора Глеба Никитина заместитель главы региона Андрей Гнеушев провел заседание оперативного штаба по вопросам контроля за соблюдением норм, установленных указом губернатора №27 "О введении режима повышенной готовности".

В ходе заседания было отмечено, что в регионе продолжает расти уровень госпитализации больных с коронавирусом. Чаще фиксируются средние и тяжелые случаи заболевания. Количество развернутых коек уже превысило пиковые значения прошлых волн пандемии.

"В соответствии с решением губернатора на данном этапе работы особое внимание уделяется соблюдению требований организациями. Игнорирование требований грозит огромными штрафами, а в отдельных случаях – приостановлением деятельности. Жителей региона просим проявлять гражданскую ответственность. Чем серьезнее каждый человек будет соблюдать простые правила безопасности, тем быстрее завершится этот сложный период", - добавил заместитель губернатора.

По поручению Глеба Никитина в Нижегородской области во всех муниципалитетах региона усилены проверки соблюдения требований указа губернатора.

С 4 октября по 9 октября 2021 года на территории Нижегородской области в ежедневном режиме было задействовано от 220 до 225 патрулей, в которых участвует до 500 человек. Это сотрудники полиции, представители органов исполнительной власти и ОМСУ, а также волонтеры. Были проведены проверки в отношении более 1,5 тысячи физических и около 3,5 тысячи юридических лиц, проведено более 5 тысяч профилактических бесед, составлено 135 протоколов.

При проведении проверочных мероприятий по соблюдению требований указа губернатора №27 выявлены нарушения со стороны юридических, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей: несоблюдение масочного режима, отсутствие рециркуляторов воздуха, разметки социальной дистанции и дезинфекции контактных поверхностей.

Напомним, ответственность за нарушение указа влечет предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

За повторное нарушение предусмотрено наказание: для граждан — от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на ИП — от 500 тысяч до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц — от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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Теги:
Коронавирус Правительство Нижегородской области
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