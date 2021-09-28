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Общество

ООО "Остин" оштрафовали на 300 тысяч рублей за отказ отключить охранные рамки

12 октября 2021 12:49  [25] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Арбитражный суд Нижегородской области привлёк ООО "Остин" к административной ответственности за нарушения прав потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе в Управления Роспотребнадзора.

Как рассказали в ведомстве, к ним обратился местный житель и пожаловался на то, что ему отказали в беспрепятственном доступе к товарам магазина. Оказалось, что у заявителя установлен электрокардиостимулятор, и по этой причине он попросил представителей магазина отключить охранные рамки. В магазине отказались деактивировать антикражную систему.

По результатам рассмотрения обращения в отношении ООО "Остин" возбуждено дело об административном правонарушении по ч.5 ст.14.8 КоАП РФ - отказ потребителю в предоставлении товаров либо доступе к товарам по причинам, связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности.

Судом компании было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

ООО "Остин" не согласился с вынесенным постановлением и обратился в Арбитражный суд Нижегородской области. Суд вынес решение отказать в удовлетворении данного заявления.

Решение суда вступило в законную силу, добавили в Роспотребнадзоре.

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Теги:
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