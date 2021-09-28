Устройство газорегуляторных пунктов

Газорегуляторные пункты или установки, имеющие сокращённые аббревиатуры ГРП и ГРУ, являются техническими устройствами, снижающими давление газа до рабочей величины. Они обеспечивают стабильный уровень давления замкнутой газовой системе и производят автоматическое отключение подачи газа при повышении или понижении заданного предела. Газопроводы ГРП отличаются от ГРУ тем, что установки монтируются у конкретного котла и могут снабжать только одно устройство, а газопроводы грп имеют разветвлённые технические устройства и могут снабжать газом целую сеть потребителей.

Газорегулирующее оборудование TARTARINI в составе крупного ГГРП

Функции ГРП

Установка может располагаться в отдельном модульном здании или монтироваться в специальном металлическом шкафу, примыкающем снаружи. Такая установка будет именоваться "шкафной" - ШРП. Оборудование ГРП и ШРП имеет одинаковую схему подключения к потребителям. Газовые ГРП выполняют функции:

Круглосуточного устойчивого газоснабжения потребителя;

Фильтрации газа от механических частиц и примесей;

Автоматического отключения подачи при аварийных режимах;

Автоматического отключения при поломке оборудования.

Устройство и требования к ГРП

Газовое оборудование размещается на основной линии и оборудуется байпасом, представляющим собой обводной трубопровод. Байпас имеет механические задвижки, служащие для отключения основной линии при возникновении неисправностей. Эксплуатация ГРП допускается только с установленным прибором учёта – газовым счётчиком. Он должен иметь действующее свидетельство о периодической поверке.

Основным и самым ответственным узлом считается регулятор давления. Газорегуляторные пункты ГРП могут иметь регуляторы прямого и непрямого действия. Безотказные параметры работы и надёжную эксплуатацию обеспечивают такие производители, как TARTARINI, МЕТРАН, COPRIM, FISHER (поставщик оборудования этих брендов в России - ООО ТЕРМОГАЗ). Эти фирмы предоставляют широкий модельный ряд регуляторов.

Что такое ГРП в газоснабжении? Это, в первую очередь, особо опасный объект, который должен проходить обязательное регулярное техническое обслуживание, поверку измерительных приборов, текущий ремонт устройств. К обслуживанию объекта допускаются только специалисты, имеющие необходимый уровень профессиональной подготовки.

В зависимости от того, какое давление газа на ГРП, технические здания классифицируют по степени огнестойкости. Это накладывает определённые требования к оснащению системами безопасности и пожаротушения.

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