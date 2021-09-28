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Интерьер в стиле Прованс – место, где царит гармония и уют

12 октября 2021 15:02  [70]

Порой так хочется убежать от городской суеты и шума мегаполисов в тихое местечко, где время течет размерено и неспешно, где окружающий мир окутывает приятным ощущением спокойствия и гармонии. Таких "райских" уголков на планете немало, но вряд ли по своему колориту и неповторимому шарму с чем-то сравнится всем известный городок на юге Франции – Прованс.

Причин поселиться или как минимум побывать,в городе Прованс - десятки. Это и местная кухня, и многовековые традиции виноделия, и небывалой красоты местные пейзажи, и исторические архитектурные памятники, морские прогулки и, конечно, неповторимое настроение, которое царит в этом удивительном городе. Безусловно, в силу разных обстоятельств многие из нас не могут позволить себе такой роскоши: махнув рукой на все, отправиться в незабываемое путешествие, забыв о мирской суете и насущных проблемах. Но, тем не менее, у каждого из нас есть возможность "воссоздать" такую очаровательную обстановку в стенах собственного дома, используя популярный сегодня стиль "прованс".

Название стиля говорит само за себя, ведь он воплощает в себе самые яркие и выразительные черты французского кантри. Если вы стремитесь к созданию простого, но необычного интерьера, где даже самая мелкая безделушка имеет особое значение, то интерьер в стиле "прованс" именно то, что вам нужно.

Безусловно, создание такого образа подчинено определенным правилам. Несмотря на то, что с первого взгляда такой интерьер выглядит простым, на самом деле его создание требует особого внимания и тщательного подбора малейших деталей.

Интерьеру в стиле "прованс" характерно использование натуральных облицовочных материалов, таких как камень и дерево. Именно эти материалы станут "базой" не только для оформления напольных и настенных покрытий, но и для выбора мебели и других предметов интерьера. Так, например, в такой интерьер отлично впишется плетенная или просто деревянная мебель, деревянные комоды и тумбы, кухонная столешница из натурального камня или кирпичная кладка в качестве декоративного акцента.

Кроме натуральных облицовочных материалов для оформления стен и пола также отлично подойдет керамическая плитка, выполненная в соответствующем стиле. Сегодня производители уделяют особое внимание детальной передачи всех особенностей природных материалов, потому такой материал не только идеально впишется в интерьер, но также будет более практичным и долговечным. Кроме того, производители также регулярно выпускают "стилизованные" коллекции, которые сочетают в себе наиболее яркие и выразительные черты выбранной тематики.

В интерьере "прованс" часто используется кирпичная кладка для оформления как жилых комнат, так и кухни. Современные дизайнеры активно применяют такой художественный прием, так как он придает помещению более дерзкий и концептуальный вид, при этом, при правильном применении, он не перегружает помещение излишней нарочитостью.

Особое внимание стоит уделить коллекции керамической плитки Peronda Provence, в которой дизайнеры постарались отобразить все неповторимое очарование выбранного стиля. Пастельные оттенки, нежные цветочные принты и картинки с простыми сюжетами – ни один прованский интерьер не обойдется без таких декоративных элементов. В коллекции все это изобилие изящных и нежных линий собрано в единый и романтичный порыв.

Цветовая гамма для стиля "прованс" - это мягкие, легкие и приглушенные оттенки, которые делают помещение светлым и воздушным. Именно цвет играет одну из важнейших ролей в создании необходимого настроения, ведь такие ненавязчивые оттенки создают "душевную" и уютную атмосферу, которая окутывает и обволакивает интерьер.

Безусловно, ни один дизайнерский образ не будет выглядеть законченным и гармоничным без разнообразных декоративных элементов, тем более, когда речь идет о стиле "прованс". Ведь именно в таком интерьере, как ни в одном другом, особое внимание уделяется маленьким вещицам и милым безделушкам, которые несут на себе отпечаток определенной истории и впечатлений.

В декорировании помещения не стесняйтесь использовать различные вазочки, горшочки, сувениры из фарфора и керамики, активно используйте текстиль, шитье и рюши. И, конечно же, цветы. Размещайте их на всех свободных полках, комодах, подоконниках, горшках, столах и нишах. Особое внимание стоит уделить яркой, но нежной лаванде, которая является своеобразным символом прованского дома. Эти маленькие, но уютные мелочи создают особую, душевную обстановку. В таком помещении хочется закутаться в уютный плед с чашкой ароматного чая, наблюдая, как медленно и неторопливо исчезает за горизонтом заходящее солнце.

Источник: Журнал ARTCER

Единственный журнал о керамической плитке на русском языке

Сайт: https://www.artcer.ru

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