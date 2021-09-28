Юрий Шалабаев поддержал инициативу о создании совета по делам молодежи при главе города Общество

Фото: пресс-служба горадминистрации

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поддержал инициативу о создании совета по делам молодежи при главе города. Об этом сообщили в мэрии.

Согласно информации, дискуссия о студенческом самоуправлении прошла в Нижнем Новгороде в рамках форума "Студенческий Нижний".

Мининский университет собрал молодых людей, обучающихся в 26 высших и средних образовательных организациях города.

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова и глава города Юрий Шалабаев ответили на вопросы студентов в рамках дискуссионного клуба "Мое мнение".

"Я всегда рад поучаствовать в таких мероприятиях, потому что здесь я напитываюсь свежими идеями, которые мы потом реализовываем. Мы поговорили со студентами и пришли к общему мнению, что правильно было бы создать регулярно действующее объединение при главе города, куда войдут и представители рабочей молодежи, и студенты, и учащиеся школ", – заявил глава города.

Студентка Нижегородского института управления городского студенческого совета филиала РАНХиГС, член городского студенческого совета Олеся Голубош рассказала, что во время дискуссии утвердилась в своем желании стать госслужащим.

"Представители органов власти, действительно, на одной волне с молодежью. Было очень приятно пообщаться и увидеть, что нас слышат и слушают", – добавила она.

Заместитель директора департамента по социальной политике администрации города Нижнего Новгорода Артур Штоян отметил, что поддержка студентов в Нижнем Новгороде включает в себя именные стипендии главы города и гибкую систему грантов.

"Сейчас активно развивается конкурс "Молодой Нижний", увеличивается сумма грантовой поддержки. Проект стартует 15 октября, общая сумма гранта – 2 миллиона рублей. Молодежь может принять участие по различным направлениям: патриотическое воспитание, волонтерское направление, творчество, здоровый образ жизни, городская среда", – сообщил в заключение Артур Штоян.