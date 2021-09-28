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Общество

Команда Нижегородской области победила на фестивале для людей с инвалидностью "Пара-Арт"

12 октября 2021 18:24  [58] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В начале октября в Сочи проходил XI Открытый фестиваль культуры и спорта "Пара-Арт" для людей с инвалидностью. В нём приняла участие команда Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Инватур". Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Более 80 спортсменов из 15 российских регионов и ближнего зарубежья в течение недели соревновались в настольном теннисе, бочче, стритболе на колясках, трейл-ориентировании, лазерном парабиатлоне.

Нижегородцы завоевали первое общекомандное место и кубок, второе место - у сочинцев, третье – у спортсменов из Благовещенска.

В правительстве подчеркнули, что именно благодаря этому фестивалю в Нижегородской области ранее получили развитие такие адаптивные виды спорта, как бочча, трейл-ориентирование, лазерный парабиатлон на колясках.

В этом году для спортсменов с нарушением зрения проходил турнир по шоудауну - настольной игре, сочетающей элементы настольного тенниса и аэрохоккея.

Кроме этого, гости фестиваля из различных регионов обсуждали опыт работы общественных организаций в создании доступной среды, участвовали в мастер-классах по финансовой грамотности. Также НРООИ "Инватур" представил работы, созданные в учебно-производственной мастерской "АРТель".

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Теги:
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