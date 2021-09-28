Бешенство у лисы выявлено в Арзамасском районе

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ГБУ НО "Облветлаборатория" 11 октября выявила бешенство у лисицы, добытой в районе села Ленинское Арзамасского района Нижегородской области.
Согласно информации, диагноз подтвердили пробы головного мозга убитого животного.
В соответствии с Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращения и распространения и ликвидацию очагов бешенства, ветеринарная служба под контролем Управления Россельхознадзора по Нижегородской области проводит мероприятия по ликвидации бешенства.
Ранее сообщалось, что более 30 случаев бешенства животных зарегистрировано в Нижегородской области с начала года.
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