Печать календарей с логотипом на заказ в типографии "АльфаСтайлС"

Московская типография "АльфаСтайлС" успешно выполняет печать корпоративных календарей. На них может быть нанесен логотип компании. Обеспечиваем выгодные условия сотрудничества, в частности, за счет доступных цен.

Разнообразие календарей

Календари успешно используются в качестве сувенирной продукции. Также их заказывают, как раздаточный материал, который быстро расходится на научных конференциях и разнообразных экспозициях.

Среди наиболее популярных типов календарей:

настенные. В состав может входить от 6 до 12 листов, которые скрепляются между собой при помощи пружины. Изделие снабжается полноцветной обложкой;

квартальный. В составе – 3 блока (прошлый/текущий/следующий месяцы). Блоки могут быть представлены в различных форматах. Обычно на полях находятся контактные данные предприятия. Изделия могут дополняться курсором, который удобно перемещать на определенную дату;

«домики». Такие календари предназначены для расположения на столе. В составе несколько страниц, соединенных между собой за счет пружинки. На каждой странице присутствует календарная сетка определенного месяца. Она занимает 50% площади. Оставшаяся половина используется для рекламной информации;

«пирамида». Напоминает вариант, описанный выше, однако, по форме выглядит как пирамидка с тремя гранями;

карманный вариант. Характеризуется миниатюрными размерами. Обычно с одной стороны делается календарная сетка, с другой – рекламная информация.

Готовые календари могут исполнять еще и рекламную роль. Именно поэтому их нередко вручают в качестве сувениров. Дизайн может существенно различаться. Многое зависит от запросов и потребностей конкретного клиента.

Способы печати календарей

При печати календаря https://alphastyles.ru/produktsiya/pechat-kalendarej могут использоваться два метода: офсетный и цифровой. Первый способ позволяет создавать продукцию высокого качества. Есть возможность регулирования объема тиража. Цифровой способ используется, когда нужно изготовить от 50 единиц продукции. Мы выбираем тот или иной вариант в зависимости от особенностей конкретного заказа, в том числе, от объемов тиража.

Наши преимущества

Основные плюсы печати календарей типографии:

практика индивидуального подхода при работе с клиентом;

оперативность выполнения заказа;

доступные расценки;

использование оборудования профессионального уровня;

соблюдение сроком сдачи готового заказа в строгом соответствии с условиями договора.

Мы предоставляем и постпечатную обработку.

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