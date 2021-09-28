Морозильный ларь – полезное и функциональное хладооборудование

Морозильные лари для дома – важный элемент оборудования каждой кухни. Благодаря этому можно дольше хранить продукты и сохранять их свежими. Они также необходимы для замораживания льда и защиты десертов из мороженого от таяния.

На официальном сайте tetrasis-bt.ru компании Тетрасис, официального дилера и поставщика бытовой техники, можно более детально ознакомиться с большим ассортиментом техники Liebherr, Electrolux, Hiberg, Midea, Avex, а также воспользоваться выгодным предложением – приобрести морозильные лари для дома оптом.

Важно отметить, что морозильные камеры и лари гарантируют оптимальное распределение продуктов благодаря соответствующей внутренней организации, а многочисленные технологии, обеспечивающие наилучшие условия замораживания, гарантируют очень хорошую защиту продуктов. Морозильная камера ларь для дома отлично подходит для хранения большого количества продуктов, а поскольку в нем часто нет отделений, он также может вместить большие куски мяса и продукты в больших упаковках.

С другой стороны, морозильный ларь может быть неудобным для хранения продуктов меньшего размера – может быть трудно их найти или достать, когда они находятся на дне морозильника. В этом случае помогут корзины, предназначенные для хранения небольших замороженных продуктов.

Морозильные лари – преимущества:

Вместимость. Можно вместить гораздо больше продуктов, так как не ограничены размерами полок или ящиков.

Загрузка замороженных продуктов любой конфигурации. Поэтому лари предоставляют гораздо больше свободы, чем морозильные камеры с выдвижными ящиками.

Хороший обзор содержимого, так как оборудование открывается сверху.

Морозильный ларь Liebherr, предлагаемый компанией Тетрасис обеспечивает оптимальные условия хранения продуктов. Технология SmartFrost значительно сокращает размораживание внутренних помещений и хранимых продуктов, делая ненужным частое размораживание. Механизм закрывания SoftSystem замедляет движение крышки, а энергосберегающие светодиоды отлично освещают ларь изнутри. Среди предложений производителя Liebherr есть также морозильная камера без замерзания.

В интернет-магазине Тетрасис торговые компании, рестораны и дизайн-студии могут купить маленький морозильный ларь оптом. Лучшим выбором станет морозильный ларь, который предоставит достаточно места для хранения продуктов и в то же время обеспечит максимальный комфорт использования.

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