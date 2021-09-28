Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 14 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
13 октября 2021 15:40  [83] Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения со Словацкой Республикой
13 октября 2021 13:40  [106] Виктория Николаева подвела итоги работы Думы Дзержинска за год
13 октября 2021 11:34  [137] Вадим Булавинов: "Новый состав Госдумы стал самым многообещающим за последнее время"
13 октября 2021 09:13  [157] Артем Кавинов: "Первоочередное сегодня - формирование федерального бюджета с акцентом на "социальный пульс"
12 октября 2021 19:29  [286] Евгений Люлин: "Визит делегаций Словацкой и Чешской Республик говорит об укреплении экономических, политических, дружественных связей"
12 октября 2021 19:16  [240] Делегация словацких и чешских дипломатов прибыла в Нижегородскую область
12 октября 2021 18:52  [263] Владимир Путин: "Инициативы народной программы "Единой России" должны быть в полном объеме отражены в бюджете"
11 октября 2021 17:47  [1772] Директором департамента физкультуры и спорта Нижнего Новгорода назначен Антон Ермаков
08 октября 2021 16:58  [471] Евгений Люлин избран координатором Ассоциации законодателей ПФО
07 октября 2021 15:58  [626] Нижегородская область вошла в число лидеров рейтинга региональных руководителей цифровой трансформации
Политика

Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения со Словацкой Республикой

13 октября 2021 15:40  [83] Политика

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, 12 октября состоялась встреча с делегацией словацких и чешских дипломатов.

В составе делегации Нижегородскую область посетили министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок, посол Словакии в России Любомир Регак, посол Чехии в России Витезслав Пивонька, председатель комитета по международным делам Национального совета Словацкой Республики, председатель группы депутатов по сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ Мариан Керы, представители деловых кругов и бизнес-сообществ республик.

Олег Лавричев напомнил, что 30 лет назад с Нижнего Новгорода был снят статус закрытого города. "Это позволило нам развивать межрегиональные и межмуниципальные торгово-экономические, общественно-культурные, спортивные и образовательные связи и сотрудничество между различными странами и городами", – отметил спикер городской Думы, напомнив, что в настоящее время у Нижнего Новгорода 18 городов-побратимов.

По мнению Олега Лавричева, между Нижним Новгородом и Словацкой Республикой существует большой нераскрытый потенциал для сотрудничества. В частности, развитие межмуниципальных связей и спортивной дипломатии. В числе перспективных видов спорта спикер городской Думы назвал хоккей с шайбой и баскетбол.

"Именно в рамках постоянного диалога в деловом партнерстве, культурно-образовательном и спортивных направлениях мы должны находить устойчивые связи, расширять и развивать сотрудничество, взаимодействие и наши дружеские взаимоотношения. Наша дружба и сотрудничество складывались десятилетиями и нет поводов, чтобы эти связи что-то нарушило. Мы со своей стороны будем всемерно содействовать их развитию и укреплению", – резюмировал Олег Лавричев.

Олег Лавричев также принял участие в торжественной церемонии высадки дуба и установки мемориальной таблички в честь 100-летия чехословацкого политического деятеля Александра Дубчека в Парке Славы.

Инициатор проекта "Дерево мира", президент НПО "Сохранить и оставить" Марек Собола отметил, что это уже девятнадцатое дерево, высаженное в рамках международного проекта в память о пропавших без вести героях войны и видных исторических деятелях Словакии. Дубы уже высадили на императорской вилле в Австрии в городе Бад-Ишль, на военном кладбище в словацкой деревне Велькроп, где похоронены 8 862 участника австро-венгерских соединений и российской армии и в словацкой деревне Лалинок, в музее-заповеднике "Царское село" перед входом в Ратную палату, где располагается единственный в России музей Первой мировой войны.

В ходе визита на Горьковский автомобильный завод руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представил членам делегации выставку архивных материалов, связанных с пребыванием Александра Дубчека в Горьком.

"Мы стали свидетелями и участниками уникального исторического события – увековечения памяти выдающегося и авторитетнейшего человека Александра Дубчека. Именно здесь, на нижегородской земле, у него сформировалась система мировоззрения, которая позволила ему вырасти в выдающегося борца за демократию, – отметил Олег Лавричев. – Печальные события 1968 года остались в памяти не только чехословацкого народа, но и в памяти всех, кого интересуют эти страницы истории в России и в странах бывшего Советского Союза. Нельзя их не анализировать, поскольку это наша общая история. Через 18 лет в СССР начались те же самые преобразования – демократическое переустройство нашей страны. Одним из самых мощных импульсов для них были пражские события".

В свою очередь представители делегации Словацкой и Чешской республик почтили память нижегородцев, возложив цветы к Монументу боевой и трудовой славы автозаводцев и к Вечному огню в Нижегородском кремле.

СПРАВКА:
Александр Дубчек – чехословацкий государственный, политический и общественный деятель словацкого происхождения. Родился в г. Угровец (Чехословакия) 27 ноября 1921 года. Переехал с семьей в СССР в 1925 году.

В г. Горьком семья Дубчеков проживала на территории Американского поселка в Автозаводском районе. Александр Дубчек учился в местной школе, где в совершенстве овладел русским языком.

В 1938 году семья Дубчеков вернулась в Чехословакию. В 1939 году Александр Дубчек вступил в Компартию Чехословакии, где началась его политическая карьера.

В 1968-1969 гг. Александр Дубчек занимал пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии и выступал главным инициатором курса реформ, известных как «Пражская весна».

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городская дума Олег Лавричев
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph