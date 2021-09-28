Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения со Словацкой Республикой Политика

Фото: пресс-служба Гордумы

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предложил развивать побратимские отношения Нижнего Новгорода со Словацкой Республикой. Об этом сообщили в Гордуме.

Согласно информации, 12 октября состоялась встреча с делегацией словацких и чешских дипломатов.

В составе делегации Нижегородскую область посетили министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Иван Корчок, посол Словакии в России Любомир Регак, посол Чехии в России Витезслав Пивонька, председатель комитета по международным делам Национального совета Словацкой Республики, председатель группы депутатов по сотрудничеству с Федеральным Собранием РФ Мариан Керы, представители деловых кругов и бизнес-сообществ республик.

Олег Лавричев напомнил, что 30 лет назад с Нижнего Новгорода был снят статус закрытого города. "Это позволило нам развивать межрегиональные и межмуниципальные торгово-экономические, общественно-культурные, спортивные и образовательные связи и сотрудничество между различными странами и городами", – отметил спикер городской Думы, напомнив, что в настоящее время у Нижнего Новгорода 18 городов-побратимов.

По мнению Олега Лавричева, между Нижним Новгородом и Словацкой Республикой существует большой нераскрытый потенциал для сотрудничества. В частности, развитие межмуниципальных связей и спортивной дипломатии. В числе перспективных видов спорта спикер городской Думы назвал хоккей с шайбой и баскетбол.

"Именно в рамках постоянного диалога в деловом партнерстве, культурно-образовательном и спортивных направлениях мы должны находить устойчивые связи, расширять и развивать сотрудничество, взаимодействие и наши дружеские взаимоотношения. Наша дружба и сотрудничество складывались десятилетиями и нет поводов, чтобы эти связи что-то нарушило. Мы со своей стороны будем всемерно содействовать их развитию и укреплению", – резюмировал Олег Лавричев.

Олег Лавричев также принял участие в торжественной церемонии высадки дуба и установки мемориальной таблички в честь 100-летия чехословацкого политического деятеля Александра Дубчека в Парке Славы.

Инициатор проекта "Дерево мира", президент НПО "Сохранить и оставить" Марек Собола отметил, что это уже девятнадцатое дерево, высаженное в рамках международного проекта в память о пропавших без вести героях войны и видных исторических деятелях Словакии. Дубы уже высадили на императорской вилле в Австрии в городе Бад-Ишль, на военном кладбище в словацкой деревне Велькроп, где похоронены 8 862 участника австро-венгерских соединений и российской армии и в словацкой деревне Лалинок, в музее-заповеднике "Царское село" перед входом в Ратную палату, где располагается единственный в России музей Первой мировой войны.

В ходе визита на Горьковский автомобильный завод руководитель комитета по делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов представил членам делегации выставку архивных материалов, связанных с пребыванием Александра Дубчека в Горьком.

"Мы стали свидетелями и участниками уникального исторического события – увековечения памяти выдающегося и авторитетнейшего человека Александра Дубчека. Именно здесь, на нижегородской земле, у него сформировалась система мировоззрения, которая позволила ему вырасти в выдающегося борца за демократию, – отметил Олег Лавричев. – Печальные события 1968 года остались в памяти не только чехословацкого народа, но и в памяти всех, кого интересуют эти страницы истории в России и в странах бывшего Советского Союза. Нельзя их не анализировать, поскольку это наша общая история. Через 18 лет в СССР начались те же самые преобразования – демократическое переустройство нашей страны. Одним из самых мощных импульсов для них были пражские события".

В свою очередь представители делегации Словацкой и Чешской республик почтили память нижегородцев, возложив цветы к Монументу боевой и трудовой славы автозаводцев и к Вечному огню в Нижегородском кремле.

СПРАВКА:

Александр Дубчек – чехословацкий государственный, политический и общественный деятель словацкого происхождения. Родился в г. Угровец (Чехословакия) 27 ноября 1921 года. Переехал с семьей в СССР в 1925 году.

В г. Горьком семья Дубчеков проживала на территории Американского поселка в Автозаводском районе. Александр Дубчек учился в местной школе, где в совершенстве овладел русским языком.

В 1938 году семья Дубчеков вернулась в Чехословакию. В 1939 году Александр Дубчек вступил в Компартию Чехословакии, где началась его политическая карьера.

В 1968-1969 гг. Александр Дубчек занимал пост Первого секретаря ЦК Коммунистической партии Чехословакии и выступал главным инициатором курса реформ, известных как «Пражская весна».