Правительство Нижегородской области поддерживает ужесточение наказания за пьянство за рулём Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Правительство Нижегородской области поддерживает ужесточение наказания за пьянство за рулём. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил до 1 ноября 2021 года представить предложения о введении уголовной ответственности за подобные нарушения - такое наказание будет применяться при достижении определённого уровня алкоголя в организме водителя. МВД, Росгвардии, Ростехнадзору, Государственной инспекции маломерных судов МЧС и Росавиации поручено проработать единый механизм прекращения или ограничения прав нетрезвого водителя на управление всеми видами транспорта. Также поручено проработать пожизненное лишение прав для граждан, оказавшихся повторно за рулём в нетрезвом виде.

Согласно данным регионального ГИБДД, по итогам девяти месяцев 2021 года на территории Нижегородской области зарегистрировано снижение числа ДТП с участием водителей с признаками опьянения на 24,8% - с 471 до 345.

Тем не менее, с начала года в ДТП по вине пьяных водителей погибли 70 человек и ещё 502 получили ранения.

"Считаем, что к пьянству за рулём должна быть нулевая толерантность. У каждого человека на уровне рефлекса необходимо зафиксировать простое правило: если выпил, то за руль садиться нельзя. Каждой такой трагедии можно было бы избежать. На уровне региона реализуем комплекс профилактических мер, привлекаем к проблеме внимание общественности, серьёзную помощь оказывают современные технологии. Но все это бессильно, если человек не ощущает своей личной ответственности. В связи с этим мы полностью поддерживаем инициативу Марата Хуснуллина и работу правительства России в этом направлении", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что на уровне области работа по борьбе с пьянством за рулём координируется региональной комиссией по безопасности дорожного движения.

Как сообщил руководитель региональной комиссии по безопасности дорожного движения Сергей Морозов, в Нижегородской области в этом году стартовал пилотный проект "Трезвое лето".

"Еженедельно в районах области проводятся усиленные рейды по выявлению нетрезвых водителей. О пьяном за рулём любой нижегородец может сообщить по телефону 112, после чего указанный автомобиль оперативно проверят сотрудники ДПС. Благодаря неравнодушным гражданам за последние месяцы выявлено почти 350 нетрезвых водителей, а это – потенциально спасённые жизни", - сказал Сергей Морозов.