Нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе Происшествия

Место происшествия Фото: СУ СК России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе. Об это сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.

Инцидент произошел сегодня ночью. По версии следствия, 40-летний мужчина вышел на улицу, чтобы переставить свой автомобиль на другое место, после того, как узнал об аварии на трубопроводе во дворе дома по ул. Шестой Микрорайон. Однако сам провалился в яму с горячей водой.

Мужчине удалось самостоятельно выбраться на поверхность, после чего он был доставлен в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.

В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.