Место происшествия
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Нижегородец упал в яму с кипятком в Автозаводском районе. Об это сообщили в следственном управлении СК России по Нижегородской области.
Инцидент произошел сегодня ночью. По версии следствия, 40-летний мужчина вышел на улицу, чтобы переставить свой автомобиль на другое место, после того, как узнал об аварии на трубопроводе во дворе дома по ул. Шестой Микрорайон. Однако сам провалился в яму с горячей водой.
Мужчине удалось самостоятельно выбраться на поверхность, после чего он был доставлен в ожоговый центр Приволжского исследовательского медицинского университета.
В настоящее время медики оценивают его состояние как стабильное.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
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