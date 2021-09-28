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Общество

Юрий Шалабаев вручил нижегородским врачам памятные медали в честь 800-летия города

13 октября 2021 17:47  [50] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава города Юрий Шалабаев 13 октября вручил нижегородским врачам памятные медали в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в мэрии.

"Врач – это не просто профессия, это призвание. От вашей работы зависит наше здоровье, наши жизни, а также здоровье и жизни наших близких, родных и детей. Мы всегда это понимали, но особенно четко и явно стали осознавать в последнее время, во время борьбы с коронавирусной инфекцией. И я горд тем, что имею возможность вручить вам медали в память о 800-летии Нижнего Новгорода за ваши благие дела для горожан и значительный вклад в развитие города", - сказал, обращаясь к медикам, Юрий Шалабаев.

Врачи, получившие награды, отметили особую важность и ценность медали как признания ценности всех медиков Нижнего Новгорода и области, особенно в сложный период пандемии.

Памятными медалями были отмечены:
- Людмила Афанасьева, главный врач Нижегородской областной психоневрологической больницы №1 им. П.П. Кащенко;
- Сергей Богданов, главный врач больницы №38 Нижегородского района;
- Ольга Бурова, главный врач детской поликлиники №19 Канавинского района;
- Сергей Бухвалов, главный врач больницы №13 Автозаводского района;
- Павел Зубеев, главный врач больницы №33, заведующий кафедры скорой медицинской помощи ПИМУ;
- Людмила Киселева, главный врач поликлиники №51 Канавинского района;
- Владимир Макаров, главный врач больницы №39 Канавинского района ;
- Валерий Тарасов, главный врач Нижегородского областного наркологического диспансера.

СПРАВКА:

Юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода" учреждена Указом президента РФ от 29 марта 2021 года в честь юбилея города. Медаль диаметром 32 мм выполнена из латуни. На лицевой стороне изображён фрагмент стены Нижегородского кремля с Дмитриевской башней, справа от неё находится изображение собора Александра Невского, слева - изображение Михайло-Архангельского собора. В верхней части медали по окружности располагается надпись "В память 800-летия Нижнего Новгорода". На реверсе медали изображен герб Нижнего Новгорода, слева от него лавровая ветвь, справа - дубовая, под гербом располагаются цифры 1221-2021.

Медалью награждаются участники Великой Отечественной войны; граждане, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный, доблестный труд в период войны; труженики тыла, а также жители, внесшие значительный вклад в развитие города.

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Теги:
800-летие Медали Медицина и здоровье
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