Ещё четыре вида социальных выплат нижегородцы смогут оформить на портале Госуслуг Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ещё четыре услуги, предоставляемые органами социальной защиты населения Нижегородской области, стали доступны онлайн. Об этом сообщили в региональном министерстве социальной политики.

Теперь на портале Госуслуг можно подать заявление на ежемесячное пособие на первенца, установление статуса многодетной семьи, ежемесячную денежную компенсацию по оплате ЖКУ и ежегодную выплату к началу учебного года детям из многодетных семей.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно заполнить электронное заявление по форме, указав все необходимые данные.

Ранее нижегородцы могли оформить онлайн только ежемесячную выплату на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Министр социальной политики региона Юрий Хабров отметил, что электронное заявление - это не только удобно, но ещё и безопасно: в период пандемии люди опасаются лишний раз идти в органы соцзащиты, собирать по инстанциям справки.

"Мы стараемся меняться под новые требования. Как показали последние месяцы, электронный формат услуг очень востребован нижегородцами", - сказал глава Минсоцполитики региона.

В Нижегородской области более 27,5 тысяч семей имеют статус многодетных. Более 25 тысяч нижегородских семей получают ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка. В 2021 году впервые за этой выплатой обратились 5,5 тысяч семей.