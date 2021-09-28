Пенсионерка погибла на пожаре в многоквартирном доме в Арзамасе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионерка погибла на пожаре в многоквартирном доме в Арзамасе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу: г.о. г. Арзамас, б-р Комсомольский, д. 2 поступило в ведомство в 07:22.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения обнаружили сильное задымление в подъезде дома, из окна одной из квартир шел дым.

Из дома были эвакуированы 30 человек, среди которых - 3 детей.

Уже в 07:40 пожар был ликвидирован. Отмечается, что общая площадь пожара составила 6 кв.м.

На месте пожара было обнаружено тело 94-летней женщины. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.