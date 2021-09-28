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Детский блокбастер "Тачки 3" – онлайн, бесплатно, в хорошем качестве

14 октября 2021 08:39  [1]

Картина дебютанта Брайана Фи "Тачки 3" завораживает своим первоклассным юмором и доставляет массу удовольствия. Фильм доступен онлайн на сайте TopKinoFilm. Здесь можно Тачки 3 смотреть онлайн 1080 без рекламы бесплатно.

Мультфильм "Тачки 3" – описание

Молния Маккуин переживает не лучшие времена. Легенду автоспорта постепенно вытесняет новое поколение сверхбыстрых автомобилей. Его единственная надежда – молодая, энергичная и страстная женщина-механик Крус Рамирес. Благодаря ей и ее продуманному плану действий, Зигзаг докажет всем, что победитель Золотого Поршня легко не сдается.

Третья часть детского блокбастера о необыкновенных приключениях Молнии МакКуина и его отважной команды. Сценарий следует схеме культовых изображений с Rocky 3 на переднем плане: титулованный чемпион по ралли должен найти в себе силы сразиться с молодым, амбициозным соперником.

Действие третьей части "Тачки" сосредоточено на находящейся под угрозой исчезновения карьере Молнии МакКуина, который неожиданно теряет лидерские позиции и не может оказаться в мире, где доминируют сверхбыстрые автомобили новой волны.

"Zigzag сталкивается с дилеммой, которая затрагивает многих в дальнейшей карьере", – говорит продюсер Кевин Рехер.

Сдаться или бороться до конца? Зигзаг по-прежнему отличается твердостью, решительностью и чувством юмора, за которые зрители полюбили его более десяти лет назад, но его уверенность подвергается испытанию новыми звездами гонок.

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