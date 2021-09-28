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Политика

Задержан начальник управления корпоративных отношений в минимущества Нижегородской области

14 октября 2021 10:28  [181] Политика

Фото: сайт минимущества

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Задержан начальник управления корпоративных отношений и реализации комплексных решений министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области Игорь Чебанов. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в силовом ведомстве.

Согласно информации, он подозревается в злоупотреблении своими полномочиями.

Так, предполагается, что он использовал аффилированную с ним коммерческую организацию в целях незаконного получения прав на земельный участок кадастровой стоимостью 17 млн рублей через инвестиционный совет по земельным и имущественным отношениям при губернаторе Нижегородской области.

Объем инвестиций в регион должен был составить якобы 146 млн рублей. Тем самым, он причинил ущерб бюджету Нижегородской области от нереализованного инвестпроекта на сумму недополученных инвестиций.

Кроме того, сотрудниками регионального УФСБ было предотвращено нанесение чиновником ущерба региону по ряду аналогичных эпизодов на общую сумму 97 млн рублей.

Задержание происходило сотрудниками Нижегородского УФСБ.

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Теги:
ФСБ чиновники
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