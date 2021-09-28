Рекламные баннеры в Яндекс.Директ

Баннером называется статичный или динамичный рекламный макет. На нем размещена информация об услуге или товаре, который необходимо прорекламировать. Насколько эффективен такой тип рекламы, можно прочитать в статье на сайте. Баннер графического типа можно размещать несколькими способами:

в РСЯ;

на главной странице сайта;

среди результатов поиска.

Также существуют смарт-баннеры, позволяющие создать рекламу в Яндекс.Директ для конкретного продукта или услуги. Они ориентируются на интересы пользователей и стараются промотивировать их перейти на сайт за покупкой товара.

Плюсы размещения баннеров:

- Максимальный охват. При размещении рекламы на главной странице онлайн-ресурса, его видят абсолютно все, кто заходит на сайт. Однако, далеко не все могут быть потенциальными покупателями. Именно поэтому следует обдумать место размещения рекламы и ее содержание. Она должна быть привлекательной, но при этом и не раздражающей.

- Магнит для привлечения внимания ЦА. Визуальный контент работает на порядок лучше, чем обычная реклама из сплошного текста. Сегодняшние пользователи ориентируются исключительно на визуальную составляющую.

- Улучшение узнаваемости бренда. Когда посетители все время сталкиваются с вашим логотипом, он врезается в их память, и вырабатывается привыкание к бренду, что автоматически увеличивает уровень доверия к нему.

Прохождение модерации

Отправляя пилотные баннеры на модерацию, стоит понимать, что их информативность так же важна, как и текстовая часть. Об этом свидетельствует исследование психологов. А наладить автоматизированную аналитику вам поможет ROMI center, созданный специально в этих целях. Команда исследователей изучила влияние сочетания цветов на оперативную память человека. Они выяснили, что чем лучше составлена цветовая композиция, тем легче она запоминается.

Исходя из этих данных, для более эффективной работы баннеров, они должны соответствовать следующим требованиям:

На макете должно присутствовать 2-3 отлично сочетающихся цвета.

Самые важные элементы на баннере должны контрастировать с фоном.

Однако, при всем при этом важно не забывать о читабельности рекламного объявления. Внимание пользователя не должно рассеиваться при увиденном макете. В стандартном статическом макете важна лаконичность. Что касается динамичного баннера, то на нем кадры должны переключаться таким образом, чтобы потенциальному покупателю было комфортно его читать.

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