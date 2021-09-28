Фото:
Количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала руководитель главного управления ЗАГС по региону Ольга Краснова в ходе прямой линии в соцсети Instagram.
По ее словам, за 9 месяцев свои отношения зарегистрировали 15 300 пар. При этом уже порядка 800 заявлений на регистрацию брака подано на 2022 год.
Кроме того, Ольга Краснова рассказала, что в текущем году было зарегистрировано 20 тысяч детей, это на 4% меньше. Самыми популярными именами стали: Артем, Михаил, Александр; Виктория, Анна, Мария.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+