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Общество

Количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22%

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Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Количество свадеб в Нижегородской области в 2021 году выросло на 22% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала руководитель главного управления ЗАГС по региону Ольга Краснова в ходе прямой линии в соцсети Instagram.

По ее словам, за 9 месяцев свои отношения зарегистрировали 15 300 пар. При этом уже порядка 800 заявлений на регистрацию брака подано на 2022 год.

Кроме того, Ольга Краснова рассказала, что в текущем году было зарегистрировано 20 тысяч детей, это на 4% меньше. Самыми популярными именами стали: Артем, Михаил, Александр; Виктория, Анна, Мария.

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Теги:
Дети ЗАГС Статистика
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