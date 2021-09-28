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Культура и отдых

Четырнадцать спектаклей независимых театров России покажут в нижегородском ЦТМ

14 октября 2021 14:40  [91] Культура и отдых
Спектакль Ад - это я временного объединения Хронотоп

Спектакль Ад - это я временного объединения Хронотоп

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четырнадцать спектаклей независимых театров России покажут в нижегородском Центре театрального мастерства (ЦТМ - Варварская,32) в рамках гастрольного проекта "Поехали!" (с 8 октября по 3 декабря). Об этом сообщили организаторы.

Свои работы представят театры post (Санкт-Петербург), Pro Art’s (Калуга), театральная компания "Июльансамбль" (Москва), временное объединение "Хронотоп" (Санкт-Петербург-Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) и ее резиденты – театральная лаборатория "Угол", "Театр.Акт", творческое объединение "Алиф".

В свою очередь ЦТМ отправится на гастроли в Казань, Калугу и Москву, где покажет комедию "Солнечная линия", комикс-триллер "Кодекс курильщика" и постановку в жанре "разговоры" - "Сосед".

"Мы покажем на своей площадке постановки крутых команд, и ожидаем интереса со стороны зрителей. Это шанс городу подышать новым театром, разным, современным, смелым. В других городах мы представим спектакли, которые в свое время сформировали наш стиль и направления поиска. Нам интересно, как ЦТМ воспримут за пределами Нижнего Новгорода", - заявил директор и художественный руководитель Центра театрального мастерства Евгений Пыхтин.

Организаторы отмечают, что именно независимые компании в первую очередь предлагают публике новые форматы и темы.

"В регионах есть огромное количество независимых театральных компаний, которые делают потрясающий театр. В Москве они бывают очень редко. Мы поставили себе задачу познакомить москвичей с негосударственным театром из регионов, а регионы "подружить" друг с другом", – пояснила арт-директор, директор Центра им. Вс. Мейерхольда Елена Ковальская.

Расписание показов в Нижнем Новгороде:

3 ноября – MOÑ и "Театр.Акт" - "5 mm/h" (18+);
4 ноября – MOÑ и театральная лаборатория "Угол" - "Мон" (18+);
5 ноября – MOÑ и творческое объединение "Алиф" - "Һаvа" (18+);
6 ноября – "Июльансамбль" - "УРОД" (18+);
7 ноября – "Июльансамбль" - "Несколько разговоров о" (18+);
8 ноября – "Июльансамбль" - "У нас все хорошо" (18+);
11 ноября– "Временное объединение "Хронотоп" - "Ад это я" (18+);
12 ноября – "Временное объединение "Хронотоп" - "Дуб Майкла Крейг Мартина" (18+);
15 ноября – Pro Art’s - "Созвездия" (18+);
16 ноября – Pro Art’s - "Человек из Подольска" (18+);
17 ноября - Pro Art’s - "Калуга. Театральная" (18+);
30 ноября – театр post - "Хорошо темперированные грамоты" (18+);
1 декабря – театр post - "Диджей Павел" (18+);
2 декабря – театр post "Два перстня" (18+).

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Теги:
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