Где используют бетонные вазоны?

Бетонные вазоны с каждым годом становятся все популярнее, и в этом нет ничего удивительного. Многие специалисты по ландшафтному дизайну отдают предпочтение именно этим изделиям. Стоит зайти в любой парк или сквер - и сразу же на глаза попадаются вазоны, которые изготовлены из бетона и выглядят довольно презентабельно.

На современном рынке можно найти много всего. И каждое изделие уникально по-своему. Вазоны изготавливают многие компании и из самых разных материалов. Например, изделия из металла или пластика. Встречаются и деревянные изделия, которые смотрятся презентабельно, но назвать их долговечными невозможно. Эти материалы во многом проигрывают бетону.

Бытует мнение, что бетонные вазоны можно устанавливать преимущественно в общественных местах. Но это мнение ошибочное. Они отлично смотрятся в садах, на приусадебных территориях и внутри дома. Тут можно приобрести вазоны из бетона по доступной цене и в отличном качестве.

Места, где вазоны из бетона могут быть установлены

Изделия можно встретить где угодно. Они есть в парках, аллеях, на площадях, около различных учреждений. Несмотря на то, что мода постоянно меняется, и появляются новые материалы, которые активно используют в производстве, бетон как использовался, так и будет использоваться. Со временем меняется форма, может измениться стиль и технология производства, но материал остается прежним.

Самыми распространенными местами, где можно встретить вазоны, изготовленные из бетона, считаются:

Частные сады. Традиция украшать приусадебную территорию пришла в нашу страну из далекой Англии. Англичане всегда украшали свои дома и началось это еще в Викторианскую эпоху. Именно они стали сажать цветы в бетонные вазы, которые удалось сохранить и по сей день. Парки. Украшение общественных парков пришло к нам также из Англии. Народ этой страны любит прогулки и предпочитает жить в комфортных условиях. Площади. Современные площади отличаются от тех, которые были раньше. Но тут бетонные вазоны выполняют не только декоративную функцию, но и выполняют роль разграничителя. Они позволяют разделить площадь на несколько зон, и отпадает необходимость в строительстве ограждений. Располагаются они на разных участках и выстраивают их обычно в одну линию. Человек может пройти, а вот автомобили или другой транспорт не проедет. Помещения, причем, совершенно разные. К примеру, в административных зданиях такие вазоны будут смотреться отлично. Да и в жилых домах, красивые вазочки будут уместны. В продаже можно найти массивные варианты и небольшие изделия, которые можно поставить на подоконник.

Цветочные зоны – это необходимость и есть они везде. Но, чтобы добиться результата, их необходимо правильно оформить. Симметричные вазоны пользуются огромным спросом. Их ставят в центре клумбы. В продаже можно найти угловые модели. Конечно, они подходят не всегда, но если есть пустые углы, то можно обратить на них внимание и сделать на них акцент.

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