Первый в России Центр семейного бизнеса открылся в Нижнем Новгороде Бизнес

Фото: пресс-служба ТПП Нижегородской области

В Торгово-промышленной палате Нижегородской области 14 октября состоялось открытие первого в России Центра семейного бизнеса.

Центр является частью федерального проекта по поддержке и развитию семейного предпринимательства, основанного на передовом международном опыте и практике. В ближайших планах – открытие не менее 10 таких центров с комплексным пакетом услуг в регионах России.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин отметил, что открытие Центра семейного бизнеса – это событие неординарное. Нижний Новгород был выбран пилотной площадкой, поскольку в регионе сложились благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил, что развитие предпринимательства для правительства региона является одной из важнейших задач. Он выразил надежду, что открываемый Центр будет полезен для семейного бизнеса, и высказал готовность поддерживать передовые инициативы для развития предпринимательства в Нижегородской области.

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Семейные предприятия составляют две трети предприятий во всем мире, обеспечивая от 70 до 90% годового глобального ВВП и от 50 до 80% занятости.

В современной России первой тему развития семейного предпринимательства подняла Торгово-промышленная палата РФ. Согласно исследованию, проведенному ТПП РФ, 74% малого и среднего бизнеса России являются семейными компаниями.

В связи с отсутствием утвержденного понятия "Семейное предпринимательство" в настоящее время нет программ для популяризации и продвижения подобных компаний. Для решения специфических проблем семейных предприятий ТПП РФ приняла решение о создании Центров семейного бизнеса в регионах России.

Центры будут предоставлять семейным предприятиям целый комплекс услуг: консультационные, юридические услуги, обучение, услуги по созданию и продвижению семейных брендов, наставничество и многие другие. Именно здесь представители семейного дела смогут получить ответы на свои вопросы о том, как создать семейную династию, сформировать и продвинуть фамильный бренд, передать бизнес по наследству, пройти обучение и повысить квалификацию.