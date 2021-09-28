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Экономика

Товарооборот Нижегородской области за январь-август 2021 года вырос на 30%

14 октября 2021 18:46  [95] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

За 8 месяцев текущего года товарооборот Нижегородской области достиг почти 6 млрд долларов, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин.

"Большая часть товарооборота – 64% – снова пришлась на экспорт. Это говорит о высокой востребованности нижегородской продукции на мировом рынке", - подчеркнул губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, в географической структуре внешней торговли ведущее место занимает дальнее зарубежье. В январе-августе увеличение объемов экспортных и импортных поставок наблюдалось по всем ключевым направлениям: со странами Европы – на 30%, с государствами Азии, Океании и Австралией – на 45%, Африкой и Ближним Востоком – в 1,7 раза, со странами Америки – в 1,5 раза.

Лидерами по росту товарооборота за рассматриваемый период в группе стран дальнего зарубежья стали Бангладеш, Нидерланды, Польша, Франция, Китай, Египет, Турция и Иран.

Глава региона отметил, что среди государств ближнего зарубежья значительный рывок по росту товарооборота продемонстрировала Беларусь.Так, за январь-август текущего года товарооборот увеличился в 1,5 раза и составил 772 млн долларов, что позволило Беларуси занять первое место в рейтинге 137 стран-внешнеторговых партнеров Нижегородской области.

Как пояснили в департаменте внешних связей правительства Нижегородской области, значительное увеличение товарооборота с Беларусью произошло за счет роста поставок в страну-партнер оборудования для атомных станций, пластмасс, органических химических соединений, изделий из черных металлов, продуктов неорганической химии, резины, средств наземного транспорта и автокомпонентов.

"Всего в страны ближнего зарубежья экспорт увеличился на 4%. Помимо Беларуси, выросли поставки в Казахстан, Азербайджан, Армению, а также Молдову, Абхазию, Киргизию, Таджикистан и Южную Осетию", – отметила директор департамента внешних связей Ольга Гусева.

По словам главы ведомства, в общей товарной структуре экспорта региона преобладали машиностроительное оборудование и транспортные средства, минеральные продукты, продукция химической и металлургической промышленности, продовольственные товары и сырье. По этой же номенклатуре продукции наблюдался и значительный рост в январе-августе 2021 года.

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Теги:
Товарооборот Экспорт
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