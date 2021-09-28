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Особенности и свойства фундаментных болтов

15 октября 2021 08:42  [49]

Фундаментные болты относятся к крепежным элементам с определенными геометрическими и механическими свойствами. Основное назначение заключается в фиксировании конструкций из металла, технических устройств и пр. Предлагает такие болты Завод Металлоконструкций Северозапад, на https://www.zavodsz.ru/ankernye-sistemy/fundamentnye-bolty/ можно детальнее ознакомиться с условиями заказа и покупки.

Особенности

В процессе производства задействуется высокопрочная, оцинкованная или нержавеющая сталь, имеет место гальванизированное покрытие.

Основная сфера использования:

  • крепеж стальных объектов, ограждений с перилами;
  • фиксирование консолей с порталами, колонн с воротами, мачт прожекторного типа;
  • работа с технологическими установками, конвейерами.

Описываемые болты применяются в отношении разных видов фундаментных оснований из железобетона. С их помощью хорошо передается нагрузка, исходящая от несущих устройств. Она равномерно проходит по внутреннему бетонному или другому наполнению.

Суть применения анкерных болтов заключается в том, что происходит распирание посадочных дыр с помощью распорной втулки. Последняя поддается расширению по мере ввинчивания болта внутрь. В результате получается элемент, жестко фиксирующийся в любом фундаменте, перекрытиях потолочного или стенового типа.

В качестве дополнения к анкерам идут петли и гайки, крюки, иные приспособления, упрощающие монтаж строительных деталей.

Нюансы в работе

Болты анкерного типа являются высоконагруженными элементами. Не удивительно, что их разрушение влечет негативные последствия для крупных сегментов сооружения. При производстве таких деталей должны:

  • тщательно просчитываться возможные напряжения с нагрузками;
  • подбираться марка и тип стали как основного материала, внешней защиты;
  • оцениваться климатические особенности на протяжении всего периода эксплуатации.

В качестве дополнительного оснащения часто применяются анкерные плиты с диаметром в 16-48 мм, шпильки изогнутого типа не больше 48 мм, конические наконечники в пределах 12-140 мм.

Что касается принципов монтажа, болты бывают съемными и глухими. Приспособления последнего типа фиксируются еще в процессе заливки бетонного раствора, цемента. Что касается вертикального расположения, оно задается с помощью специальных кондукторов.

Если говорить о монтаже болтов съемного типа, он предполагает предварительный крепеж закладных плит. Фиксирование осуществляется на клей силоксанового или эпоксидного типа.

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