Особенности и свойства фундаментных болтов

Фундаментные болты относятся к крепежным элементам с определенными геометрическими и механическими свойствами. Основное назначение заключается в фиксировании конструкций из металла, технических устройств и пр. Предлагает такие болты Завод Металлоконструкций Северозапад, на https://www.zavodsz.ru/ankernye-sistemy/fundamentnye-bolty/ можно детальнее ознакомиться с условиями заказа и покупки.
Особенности
В процессе производства задействуется высокопрочная, оцинкованная или нержавеющая сталь, имеет место гальванизированное покрытие.
Основная сфера использования:
Описываемые болты применяются в отношении разных видов фундаментных оснований из железобетона. С их помощью хорошо передается нагрузка, исходящая от несущих устройств. Она равномерно проходит по внутреннему бетонному или другому наполнению.
Суть применения анкерных болтов заключается в том, что происходит распирание посадочных дыр с помощью распорной втулки. Последняя поддается расширению по мере ввинчивания болта внутрь. В результате получается элемент, жестко фиксирующийся в любом фундаменте, перекрытиях потолочного или стенового типа.
В качестве дополнения к анкерам идут петли и гайки, крюки, иные приспособления, упрощающие монтаж строительных деталей.
Нюансы в работе
Болты анкерного типа являются высоконагруженными элементами. Не удивительно, что их разрушение влечет негативные последствия для крупных сегментов сооружения. При производстве таких деталей должны:
В качестве дополнительного оснащения часто применяются анкерные плиты с диаметром в 16-48 мм, шпильки изогнутого типа не больше 48 мм, конические наконечники в пределах 12-140 мм.
Что касается принципов монтажа, болты бывают съемными и глухими. Приспособления последнего типа фиксируются еще в процессе заливки бетонного раствора, цемента. Что касается вертикального расположения, оно задается с помощью специальных кондукторов.
Если говорить о монтаже болтов съемного типа, он предполагает предварительный крепеж закладных плит. Фиксирование осуществляется на клей силоксанового или эпоксидного типа.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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