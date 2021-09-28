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Автоматизация электроприводов

15 октября 2021 09:14  [65]

Автоматизированным электроприводом называется важная деталь в системах АСУ ТП, которым обеспечивается эффективное их введение в эксплуатацию. Агрегат, детальнее о котором можно узнать на https://Evomatics.ru, помогает с решением проектно-расчетных задач, подбором элементов управления. В результате существенно сокращаются расходы на производство.

Из преимуществ внедрения

При разработке управления электроприводом важно, чтобы система подбиралась непосредственно по назначению, например:

  • настройка скоростей;
  • отключение и включение;
  • коррекция в положении машин и механизмов;
  • блокировка или защита оборудования при аварийных ситуациях, активация сигнализации;
  • наблюдение за изменениями значений в соответствии с заданными параметрами.

Системы по принципу управления бывают полуавтоматами и автоматами, ручными. Последний вариант имеет недостаток, т.к. оператор самостоятельно отслеживает проходящую работу лично, механизмы им самостоятельно деактивируются, активируются.

В случае с полуавтоматической системой нужно минимальное принятие участия в процессе сотрудников. Контроль ведется и на расстоянии, но оператор при этом работает с автоматической системой. Информация отличается точной переработкой, процессы активнее регулируются.

Что касается автоматизированных установок, они не нуждаются в присутствии оператора. Полная автоматика сокращает расход электричества, иных ресурсов до 50%. Так системы, отвечающие за жизнеобеспечение промышленных объектов и зданий, работают надежнее и слаженнее.

О поставке и настройке

Любой проект Evomatics реализуется комплексно. Работа начинается с появления специалистов на объекте для его осмотра, создания проекта. Важно подобрать для сотрудничества компетентную команду инженеров. Они осуществляют аудит имеющейся ситуации. По итогу выявленных нарушений предлагают решения по оптимизации, сочетающиеся по цене и качеству и не выходящие за согласованный прежде бюджет.

Мероприятия выстраиваются на таких услугах:

  • поставка специализированного оборудования и комплектующих к нему;
  • сборка системных шкафов;
  • установка с пусконаладочными работами;
  • обслуживание по гарантии и после нее;
  • обеспечение поддержки в прохождении сертификации, получении текущих разрешений.

Благодаря имеющемуся опыту представители компании справляются быстро и без заминки с проектами под ключ, принимаются за выполнение отдельных задач. Благодаря открытым и доверительным отношениям с клиентами они перерастают в постоянные.

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