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Общество

"Отец – это и тот, кто защищает свою семью", - Глеб Никитин

17 октября 2021 09:05  [58] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с днем отца.

"Роль традиционной семьи и истинные ценности, лежащие в ее основе, оставались неизменными в разные времена и эпохи. Помочь детям найти свой путь, поставить их на ноги, заботиться о них - задача, требующая колоссальной самоотдачи. Иногда этот процесс может казаться рутиной, но без этого нет будущего, нет продолжения и развития", - сказал он.

"В календаре новый праздник появился по инициативе президента России Владимира Путина. В последние годы в России был сделан ряд важных шагов по укреплению института семьи. Все мы понимаем, как важно, когда мужчины участвуют в воспитании подрастающего поколения. И не просто присутствуют, а активно включаются: проводят с детьми время, учат их, общаются, помогают выстраивать семейный быт. Мне хочется поблагодарить всех отцов, ответственно подходящих к своей роли. Это достойно самого глубокого уважения", - говорится в поздравлении губернатора региона.

"Отец – это и тот, кто защищает свою семью. Достаточно вспомнить тысячи историй Великой Ответственной войны. Мужчины сражались, зная, что там, в тылу, их семьи. Время сохранило фотографии, на которых отцы, пришедшие с фронта, обнимают своих подросших сыновей и дочек. Именно отцовская любовь помогла отстоять мир на планете", - добавил Глеб Никитин.

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