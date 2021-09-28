Александр Мудров: "Проект "Вам решать" на деле доказал свою способность воплощать приоритетные для региона идеи" Общество

Александр Мудров Фото: сайт правительства региона

"Проект "Вам решать" на деле доказал свою способность воплощать приоритетные для региона идеи", - сказал глава местного самоуправления Городецкого района Александр Мудров, комментируя старт проекта инициативного бюджетирования "Вам решать".

По его словам, в администрацию Городецкого района часто обращаются жители с просьбой установить детскую или спортивную площадку, отремонтировать дорогу. Эти и другие вопросы зачастую не получается решить в короткие сроки в рамках действующего бюджетирования.

"Цель проекта "Вам решать" - поддержка инициатив самих жителей в решении вопросов местного значения с помощью механизма финансирования из регионального бюджета. Весной этого года наибольшую активность в рейтинговом голосовании в Городецком районе проявили сельские жители. 11 проектов по ремонту дорог и инженерных коммуникаций, представленных от 8 сельских поселений и города Заволжья, набрали максимальное количество голосов и сегодня успешно реализованы на общую сумму 28,6 млн рублей", - сказал он.

"В Городецком районе продолжается сбор заявок и предложений по «Вам решать» для реализации в 2022 году. В ежедневном режиме взаимодействуем с главами поселений: поступает много креативных, интересных предложений по благоустройству территорий, и подавляющее большинство из них связано с ремонтом дорог. Мы заинтересованы в том, чтобы собрать как можно больше заявок от жителей, тем самым укрепив механизм взаимодействия с ними", - резюмировал Александр Мудров.