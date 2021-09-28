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Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие в переписи населения

15 октября 2021 10:31  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев принять участие во всероссийской переписи населения.

По его словам, перепись позволяет определить ключевые направления развития страны и региона.

"У переписи очень хороший девиз, отражающий ее задачи: "Создаем будущее". Без точных данных о численности населения и ряда других показателей невозможно качественно планировать развитие территорий. Информация, полученная в ходе предыдущих переписей, легла в основу национальных проектов, которые были разработаны по инициативе президента России Владимира Путина. На статистические данные мы опираемся при подготовке региональных программ и проектов. Благодаря переписи можно определить, где есть большая потребность в строительстве больницы или поликлиники, школы или детского сада. Участие в переписи поможет развитию региона и страны в целом", - отметил Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что государство гарантирует конфиденциальность полученной информации. Для заполнения переписных листов не требуется предъявления каких-либо документов. Данные собираются исключительно в целях получения агрегированной статистической информации.

"Эта перепись проводится в условиях непростой санитарно-эпидемиологической обстановки. Но на помощь приходят современные технологии. Каждый житель региона может принять участие в переписи на портале "Госуслуги" с помощью компьютера, смартфона, планшета или в ближайшем МФЦ. Конечно, есть и традиционный способ – предоставить необходимую информацию переписчикам или самому прийти на ближайший переписной участок. При проведении переписи будут соблюдаться все необходимые меры безопасности", - добавил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Перепись
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