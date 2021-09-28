Подросток на мопеде насмерть сбил пенсионерку в Сормове Происшествия

Фото: пресс-служба ГИБДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Подросток на мопеде насмерть сбил пенсионерку в Сормове. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.

Согласно информации, авария произошла 14 октября в Сормовском районе.

15-летний подросток, управляя скутером без водительского удостоверения и мотошлема сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 65-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Отмечается, что в момент ДТП подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.

В ГИБДД особо подчеркнули, что, согласно требованиям закона, управление мопедом возможно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории "М", а мотоциклом можно управлять с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А".