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Подросток на мопеде насмерть сбил пенсионерку в Сормове. Об этом сообщили в отделе ГИБДД управления МВД России по Нижнему Новгороду.
Согласно информации, авария произошла 14 октября в Сормовском районе.
15-летний подросток, управляя скутером без водительского удостоверения и мотошлема сбил женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 65-летняя женщина получила несовместимые с жизнью травмы.
Отмечается, что в момент ДТП подросток находился в состоянии алкогольного опьянения.
В ГИБДД особо подчеркнули, что, согласно требованиям закона, управление мопедом возможно только с 16 лет и при наличии водительского удостоверения категории "М", а мотоциклом можно управлять с 18 лет при наличии водительского удостоверения категории "А".
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