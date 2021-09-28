Многоэтажку планируется построить на пересечении ул. Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде

Фото:
Многоэтажку планируется построить на пересечении улиц Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Архитектор Сергей Туманин (ООО "ТМА Туманина С.Л.") представил на рассмотрение совета разработку архитектурной концепции сложного по объему дома (заказчик - ООО "Альбакор 52"). Согласно информации, он будет состоять из трехэтажной части на месте деревянного двухэтажного дома и шестиэтажной части рядом.
Также в ходе совета обсуждались вопросы о размещении в доме подземного паркинга и террасы, а также "ситибоксов" в цокольном этаже
Данную концепцию было рекомендовано доработать в части деталировки фасадов и проработать градостроительное решение. Его нужно будет представить на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Также было решено выполнить обоснование технико-экономических показателей объекта и обеспеченности социальными объектами.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+