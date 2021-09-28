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Бизнес

Многоэтажку планируется построить на пересечении ул. Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде

15 октября 2021 12:27  [102] Бизнес

Фото: с сайта Архитектурного совета Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Многоэтажку планируется построить на пересечении улиц Ульянова и Семашко в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в протоколе заседания архитектурного совета при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Архитектор Сергей Туманин (ООО "ТМА Туманина С.Л.") представил на рассмотрение совета разработку архитектурной концепции сложного по объему дома (заказчик -  ООО "Альбакор 52"). Согласно информации, он будет состоять из трехэтажной части на месте деревянного двухэтажного дома и шестиэтажной части рядом. 

Также в ходе совета обсуждались вопросы о размещении в доме подземного паркинга и террасы, а также "ситибоксов" в цокольном этаже

Данную концепцию было рекомендовано доработать в части деталировки фасадов и проработать градостроительное решение. Его нужно будет представить на рассмотрение в министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Также было решено выполнить обоснование технико-экономических показателей объекта и обеспеченности социальными объектами.

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Теги:
Архитектура Строительство
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