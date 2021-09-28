Опасные микроорганизмы обнаружены в молоке из Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Опасные микроорганизмы обнаружены в коровьем молоке из Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ "Нижегородский референтный центр" .

При исследовании сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы и диагностики обнаружили в молоке превышение по показателю КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность). То есть выявили высокое количество бактерий, дрожжей и плесневых грибов.

"Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены, опасные для здоровья и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта", - пояснили в центре.

Результаты исследований направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл для принятия мер в отношении некачественной продукции.

Ранее сообщалось, что более 30 случаев добавления антибиотиков в продукты выявлено в Нижегородской области.

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Требования к безопасности и качеству молока и молочных продуктов определяются техническим регламентом таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".