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Общество

Всероссийская перепись населения стартовала в Нижегородской области - где пройти и как узнать переписчика?

15 октября 2021 16:55  [89] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Всероссийская перепись населения стартовала на территории Российской Федерации 15 октября и продлится до 14 ноября. Об этом сообщает Нижегородстат.

При этом, в труднодоступных районах страны перепись продлится до 20 декабря.

На территории Нижегородской области в переписи задействовано 6 829 человек: 5 752 переписчика, 957 — контролёров полевого уровня, 33 инструктора районного уровня, 72 уполномоченных по вопросам переписи и 15 сотрудников территориального уровня.

Основными задачами Переписи-2021 является определить точную численность населения в Нижегородской области в частности и по стране в целом, получить данные о составе домохозяйств, реальной брачной структуре, национальности, условиях жизни людей и уровне образованности. Данные лягут в основу расчётов для будущих национальных проектов.

Самостоятельно отвечать на вопросы переписи смогут россияне, достигшие 14-летнего возраста. О детях более младшего возраста расскажут их родители или опекуны.

Нижегородцы смогут принять участие в переписи на портале госуслуг (с 15 октября по 8 ноября), на стационарных переписных участках (их адреса можно узнать по ссылке), в МФЦ и с помощью переписчиков, которые придут к жителям с планшетным компьютером и электронными переписными листами.

В Нижегородстате подчеркнули, что все переписчики имеют сертификаты профилактической прививки от COVID-19, а также для большей безопасности обеспечены защитными масками и перчатками.

Кроме того, чтобы обезопасить население от мошенников, переписчиков снабдили специальной экипировкой, включающей символику переписи: на каждом будет надет жилет, шарф, налобный фонарь, кроме того, у переписчиков будут с собой брендированные портфель и планшет. Кроме того, у каждого переписчика есть удостоверение, которое он обязан предъявлять вместе с паспортом.

В Нижегородстате также отметили, что переписчики ничего не рекламируют, не требуют документов, а все данные будут отправлены в Росстат в обезличенном формате.

Для решения вопросов по Всероссийской переписи населения также организована "горячая линия" по телефону: 8 831-428-31-10, ежедневно с 08:00 до 20:00.

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Теги:
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