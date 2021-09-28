Сотрудники нижегородского УФСБ пресекли крупный канал незаконной миграции

Сотрудники нижегородского УФСБ совместно с коллегами из пограничного Управления по Саратовской и Самарской областям пресекли крупный канал незаконной миграции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.
Организаторы преступного бизнеса Ашот Агмадович Бадоян и Людмила Николаевна Серебрякова оказывали содействие иностранным гражданам при подаче документов на получение разрешения на проживание в России.
Для легализации иностранцев злоумышленники подготавливали фиктивные документы, в том числе уведомления о подтверждении проживания, содержащие заведомо ложные сведения, трудовые договора, якобы подтверждающие трудоустройство иностранных граждан и наличие у них законного источника средств к существованию, и другие документы.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").
Расследование продолжается.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+