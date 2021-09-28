Сотрудники нижегородского УФСБ пресекли крупный канал незаконной миграции Происшествия

Сотрудники нижегородского УФСБ совместно с коллегами из пограничного Управления по Саратовской и Самарской областям пресекли крупный канал незаконной миграции. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил источник в правоохранительных органах.

Организаторы преступного бизнеса Ашот Агмадович Бадоян и Людмила Николаевна Серебрякова оказывали содействие иностранным гражданам при подаче документов на получение разрешения на проживание в России.

Для легализации иностранцев злоумышленники подготавливали фиктивные документы, в том числе уведомления о подтверждении проживания, содержащие заведомо ложные сведения, трудовые договора, якобы подтверждающие трудоустройство иностранных граждан и наличие у них законного источника средств к существованию, и другие документы.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

Расследование продолжается.