Шестнадцать человек пострадали в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Шестнадцать человек пострадали в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова.

По предварительной информации, водитель ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который в свою очередь совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.

В результате пострадало 16 человек, пять человек были госпитализированы. В ведомстве отметили, что заявки продолжают поступать.

Сотрудники ГИБДД работают на месте. На ликвидацию происшествия реагировали две единицы техники и девять человек личного состава ГУ МЧС России по Нижегородской области.