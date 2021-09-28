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Шестнадцать человек пострадали в ДТП с ГАЗелью и двумя автобусами в Нижнем Новгороде 16 октября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла в 14:22 в районе дома №5 по ул. Мирошникова.
По предварительной информации, водитель ГАЗели, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и столкнулся с автобусом ЛиАЗ, который в свою очередь совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.
В результате пострадало 16 человек, пять человек были госпитализированы. В ведомстве отметили, что заявки продолжают поступать.
Сотрудники ГИБДД работают на месте. На ликвидацию происшествия реагировали две единицы техники и девять человек личного состава ГУ МЧС России по Нижегородской области.
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