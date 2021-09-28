Детский омбудсмен Маргарита Ушакова поздравила нижегородцев с Днём отца Общество

Маргарита Ушакова Фото: Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области

Сегодня, 17 октября, в России впервые отмечается важный семейный праздник - День отца, который будет ежегодным. Детский омбудсмен Маргарита Ушакова поздравила нижегородцев с этим праздником.



"Дорогие друзья! Сегодня наша страна впервые в своей истории празднует День отца. Этот праздник был учреждён президентом России Владимиром Путиным вскоре после того, как представители нижегородского Совета отцов обратились к главе государства с такой инициативой. Считаю, что празднование Дня отца – важный шаг для укрепления института семьи и создания прочных семейных ценностей", - рассказала Уполномоченной по правам ребёнка в Нижегородской области.

"Сегодняшний праздник - это не только торжественные мероприятия и поздравления. Это признание того, что роль мужчины не сводится к финансовому обеспечению семьи. Папа – это уверенность, это стабильность, это счастливое детство.

Я желаю всем папам здоровья и терпения, позитива и креатива! Пусть в ваших семьях царят уют, гармония и звучит заразительный детский смех!" - говорится в послании Маргариты Ушаковой.