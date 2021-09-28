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Глеб Никитин: "Именно состояние дорог — один из ключевых показателей, по которым оценивается развитие региона"

17 октября 2021 11:25  [91] Общество

В третье воскресенье октября в России отмечается День работников дорожного хозяйства. В торжествах принимают участие строители, инженеры, проектировщики, ремонтный и обслуживающий персонал, а также работники предприятий, которые изготавливают материалы для строительства дорог.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил с адрес работников и ветеранов отрасли свои поздравления с профессиональным праздником.

"Мы часто сравниваем жизнь человека с дорогой. Для представителей целого ряда профессий это не просто метафора. Миллионы людей огромную часть жизни проводят за рулём. Но вы не просто пользуетесь дорогами, а строите и обновляете их. От вашего труда зависит комфорт и безопасность подавляющего большинства россиян", - отметил глава региона.

"Именно состояние дорог — один из ключевых показателей, по которым оценивается развитие региона. В этом я убеждаюсь на каждой встрече с жителями. Ничто так не волнует людей, как путь к собственному дому", - уверен Глеб Никитин.

"Вот уже несколько лет в России по инициативе президента Владимира Путина реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги". Благодаря нацпроекту в регионе ежегодно ремонтируются сотни километров дорог и строятся новые развязки. У нас появляются и новые возможности в рамках региональных решений. Дорожный ремонт — самое популярное направление нашего проекта "Вам решать". Жители сами могут определить, что и где нужно сделать в первую очередь. И чаще всего инициативы касаются именно дорог", - сказал губернатор Нижегородской области.

"Масштабные работы были проведены в юбилейный для Нижнего Новгорода год. Спасибо всем дорожникам, кто ответственно подошел к своему делу! В профессиональный праздник желаю вам здоровья и благополучия! Пусть выбранный путь всегда приносит радость!" - пожелал Глеб Никитин.

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