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Общество

Нижегородская область запатентовала информационную систему градостроительной деятельности

17 октября 2021 14:47  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области прошло процедуру государственной регистрации компьютерной программы "Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности Нижегородской области" в Роспатенте. Теперь ГИСОГД Нижегородской области внесена в Реестр программ для ЭВМ.

Данная программа была создана в 2017 году по инициативе правительства Нижегородской области как информационный портал обеспечения градостроительной деятельности в регионе.

Как рассказали в региональном Минграде, на сегодняшний день система содержит исчерпывающую информацию о существующей градостроительной ситуации и о планируемом развитии территории как в масштабе всей Нижегородской области, так и в разрезе каждого населённого пункта.

Так, система оперирует двумя тысячами информационных слоев и тремя миллионами объектов, содержит актуальную информацию о текущей и планируемой градостроительной деятельности, реализации федеральных проектов, региональных инвестиционных программ и нацпроектов.

Программой пользуются, в первую очередь, органы местного самоуправления всех 52 районов и органы исполнительной власти Нижегородской области.

До конца 2021 года планируется ввести в эксплуатацию модуль проведения общественных обсуждений градостроительных проектов, обеспечивающий органам местного самоуправления техническую возможность проводить публичные слушания по градостроительным проектам в режиме онлайн.

Ранее сообщалось, что Росреестр создал сервис "Земля для стройки", благодаря которому можно удалённо получить точную и актуальную информацию о землях, предназначенных для строительства.

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