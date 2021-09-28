Как наладить закупки в Китае?

Если большинство позиций в ассортименте вашей компании – импорт из Китая, то для сокращения входящей цены на эти товары вам будет необходимо сократить логистическую цепочку посредников, через которых вы покупаете свой товар. Судите сами: если между крупным китайским поставщиком и вашим закупочным отделом стоят еще 2-3 посредника, каждый из которых добавляет свою наценку к стоимости товара только за то, что купил товар крупным оптом из Китая, а продал чуть меньшим, то у вас никак не получится оптимальная цена.

Что же делать в этом случае? Искать тех китайских поставщиков, которые могут дать оптимальную цену на нужную вам продукцию. Речь идет не о минимально возможной цене, потому что тогда это будет товар низкого качества, из-за чего от вас могут отвернуться все без исключения покупатели. Говорится об оптимальном соотношении цены и качества предлагаемой продукции. Кстати, найти таких поставщиков можно не только по знакомству (наверняка кто-то из ваших друзей уже имел с ними дело), но и через маркетплейс. Последние представляют собой виртуальные торговые площадки, на которых представлены услуги различных поставщиков. Самое главное преимущество подобной площадки заключается в том, что она выступает гарантом того, что представленные на ее ресурсе компании надежные, проверенные и будут держать взятые на себя обязательства. Одним из примеров правильно организованного маркетплейса является сайт 1688/Alibaba.com.

После того, как вы выбрали компанию-поставщика, заказали товар и сформировали окончательную цену поставки, у вас наверняка возникнет вопрос о доставке. Кстати, обратитесь к самому маркетплейсу – именно они могут посоветовать вам перевозчика того уровня и масштаба поставок, который соответствует вашей закупке. Более того, посредник может не только заняться доставкой, но и по вашему поручению выкупить ваш товар у поставщика (вряд ли условия поставки, особенно если вы сотрудничаете впервые, будут предполагать отсрочку платежа). И да, по выкупу тоже существует минимальная планка, ниже которой посредник опускаться не будет – она оценивается в сумме заказа и исчисляется в стоимостном выражении. Дальше будет следовать проверка груза на комплектность в зависимости от сопроводительных документов, разрешение возникающих спорных вопросов (а они всегда будут, особенно на первых порах), контроль того, как товар был упакован, как осуществлялись погрузочно-разгрузочные работы, полная проверка того, что товар начал свой путь в нашу страну. При желании вам могут предоставить фотоотчет обо всех выше перечисленных операциях, чтобы вы были уверены в правильности их проведения.

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