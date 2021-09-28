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Протея в букете невесты

18 октября 2021 15:23  [63]

Флористы не перестают удивлять и создают настоящие произведения искусства. Тренды этого сезона отличаются от прошлого расцветкой и неординарным подходом. В этом сезоне в моде зеленые оттенки, белые и румяные. Не обойтись без:

  • сухоцветов,
  • декоративной зелени.

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Протея – уникальный цветок, который выбирают все без исключения

Протея – растение, которое полностью соответствует всем приведенным ранее описанием. Этот цветок можно считать трендом. Обратили на него внимание еще в прошлом году и в преддверии новогодних праздников флористы стали создавать красивые букеты, которые выглядели презентабельно и могли простоять долгое время.

Растение напоминает шишку. Его используют не только для формирования красивых и необычных букетов, но и украшают им елку. При сборе букетов стоит помнить о том, что ставить цветок нужно в воду. На оазисе оно быстро завянет.

В букетах протея играет роль акцентного растения, а основную роль принимают другие цветы, например, розы. Она придает композиции необычности и подчеркивает ее. Крупные размеры цветка позволяют сделать букет выразительным.

Протея в свадебном букете: каким невестам подойдет такое исполнение

Современные невесты к формированию своего образа подходят ответственно. Практически каждая вторая стремиться создать уникальный образ. Чтобы хоть как-то отступить от правил и сохранить классическое представление о наряде, невесты экспериментируют с букетами. Если обратить внимание на цветы из далекой Африки – протеи, то образ получится прекрасным.

Протеи – цветы, которые выглядят необычно и сразу же бросаются в глаза. Они могут быть разных расцветов и размеров. Растение на протяжение долгого времени не вянет и отлично сочетается с другими цветами.

Если свадебное оформление классическое и невеста одета по всем канонам, то этот цветок может не подойти. Он будет выбиваться из образа. Однако, если хочется отступить от правил и добавить оригинальности, то в классический букет стоит добавить протею. Оформить им можно и зал, а также букеты подружек.

В тематических свадьбах протея будет на своем месте. К примеру, если жених и невеста захотели перенестись в сказку или на тропические острова.

Нежным натурам, которые постоянно витают в облаках, такой цветок не подойдет. А вот неординарным личностям, которые хотят выделиться из толпы, этот цветок просто необходим.

Растение позволяет подчеркнуть внутреннюю силу и вкус. Разнообразие оттенков позволяет подобрать бутон нужного цвета и составить правильную композицию.

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