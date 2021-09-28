Павильоны для галереи возведены в нижегородских пакгаузах
Известна цена абонемента на парковку в Нижнем Новгороде
Метро в Нижнем может быть продлено до Сормова
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 октября 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
18 октября 2021 17:41  [6] Почти 470 инициатив уже реализовано в рамках проекта "Вам решать" в 2021 году
18 октября 2021 17:26  [42] Самолёт Superjet 100 авиакомпании "Россия" назовут в честь Дзержинска
18 октября 2021 17:06  [90] Домашний арест главе департамента культуры Нижнего Новгорода Роману Беагону продлили до конца года
18 октября 2021 16:22  [83] Несколько сотен саженцев кедров высадили активисты на территориях нижегородских школ
18 октября 2021 16:11  [111] Юрий Шалабаев поручил увеличить число рабочих на стройплощадке детсада на ул. Зимина
18 октября 2021 16:05  [183] Льготы для некоторых пользователей платных парковок предлагается ввести в Нижнем Новгороде
18 октября 2021 15:43  [184] Новый мост через реку Беловскую построили в Ветлужском районе за 148 млн рублей
18 октября 2021 15:15  [154] "Центр 800" опроверг обрушение в Александровском саду
18 октября 2021 15:10  [566] Нижегородские метеорологи прогнозируют умеренно холодную зиму
18 октября 2021 14:24  [165] Более 440 протоколов за нарушение режима повышенной готовности составлено в Нижегородской области за неделю
Общество

Несколько сотен саженцев кедров высадили активисты на территориях нижегородских школ

18 октября 2021 16:22  [83] Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональное отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Чистая страна" поддержало экологическую акцию "Капсула времени", приуроченную к 800-летию Нижнего Новгорода. Как отметили в пресс-службе НРО, цель данной акции – укрепление семейных ценностей и воспитание экологической культуры.

Активисты и волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" вместе с учениками и их семьями высадили саженцы кедров на территории городских школ. Саженцы передали организаторы акции - эко-школа "Наследие планеты" в Нижнем Новгороде. Они привезены из головного питомника проекта "Кедры России" в Зеленоградске Калининградской области.

Старт школьному экомарафону был дан в школе №160 Ленинского района.

"Мир вокруг, окружающая среда зависит от каждого из нас, забота о природе начинается с таких пусть небольших, но очень добрых и важных дел. Сегодня мы все вместе высаживаем во дворе школы маленькие саженцы кедров, которые, надеюсь, под опекой и вниманием ребят с годами превратятся в красивые и сильные деревья и станут украшением и гордостью школы. Еще более 30 школ Нижнего Новгорода подхватили нашу экологическую эстафету. Общее дело объединило детей и взрослых, сегодня мы все получили новые впечатления и уникальный опыт", - поделилась впечатлениями заместитель руководителя регионального волонтерского центра "Единой России", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

К участникам присоединились известный путешественник, пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов и президент ассоциации Run for Planet (Франция) Лора Ансар.

"Это замечательная акция, очень радует, что в ней принимают участие дети от самых маленьких до старшеклассников. Дети – это наше будущее, и важно, чтобы они бережно относились к природе. Мы планируем с нашими российскими партнерами в городе Братске создать кедровый питомник на 15 млн саженцев, и, думаю, что обязательно в будущем продолжим такие акции и посадим еще много сибирских кедров в Нижегородской области", - рассказала Лора Ансар.

В школьном дворе высадили 20 кедровых саженцев. Как отметил директор школы №160 Нижнего Новгорода Михаил Лебедев, это хороший пример по развитию экологической культуры, продвижению семейных традиций и ответственного отношения к окружающей среде.

"Наши ребята и их семьи с радостью приняли участие в этом мероприятии, даже расстроились, что можно посадить всего двадцать саженцев. Будем теперь следить за ними, надеемся, что все эти маленькие кедры, посаженные с душой и старанием, примутся и пойдут в рост. Подобные мероприятия не только озеленяют школьный двор, но имеют большое значение для воспитания экологической культуры с раннего детства", - отметил Михаил Лебедев.

На территориях рядом с нижегородскими учебными заведениями было высажено 700 саженцев. А всего в рамках акции в Нижнем Новгороде до конца октября планируется высадить 800 кедров.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Акции Единая Россия Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
ЖК «Панин»
Фоторепортажи
Нижегородский планетарий сегодня
28 сентября 2021 19:00Нижегородский планетарий сегодня
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph