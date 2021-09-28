Несколько сотен саженцев кедров высадили активисты на территориях нижегородских школ Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Региональное отделение "Единой России" в рамках партпроекта "Чистая страна" поддержало экологическую акцию "Капсула времени", приуроченную к 800-летию Нижнего Новгорода. Как отметили в пресс-службе НРО, цель данной акции – укрепление семейных ценностей и воспитание экологической культуры.

Активисты и волонтеры "Единой России" и "Молодой Гвардии" вместе с учениками и их семьями высадили саженцы кедров на территории городских школ. Саженцы передали организаторы акции - эко-школа "Наследие планеты" в Нижнем Новгороде. Они привезены из головного питомника проекта "Кедры России" в Зеленоградске Калининградской области.

Старт школьному экомарафону был дан в школе №160 Ленинского района.

"Мир вокруг, окружающая среда зависит от каждого из нас, забота о природе начинается с таких пусть небольших, но очень добрых и важных дел. Сегодня мы все вместе высаживаем во дворе школы маленькие саженцы кедров, которые, надеюсь, под опекой и вниманием ребят с годами превратятся в красивые и сильные деревья и станут украшением и гордостью школы. Еще более 30 школ Нижнего Новгорода подхватили нашу экологическую эстафету. Общее дело объединило детей и взрослых, сегодня мы все получили новые впечатления и уникальный опыт", - поделилась впечатлениями заместитель руководителя регионального волонтерского центра "Единой России", депутат городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова.

К участникам присоединились известный путешественник, пилот-воздухоплаватель Валентин Ефремов и президент ассоциации Run for Planet (Франция) Лора Ансар.

"Это замечательная акция, очень радует, что в ней принимают участие дети от самых маленьких до старшеклассников. Дети – это наше будущее, и важно, чтобы они бережно относились к природе. Мы планируем с нашими российскими партнерами в городе Братске создать кедровый питомник на 15 млн саженцев, и, думаю, что обязательно в будущем продолжим такие акции и посадим еще много сибирских кедров в Нижегородской области", - рассказала Лора Ансар.

В школьном дворе высадили 20 кедровых саженцев. Как отметил директор школы №160 Нижнего Новгорода Михаил Лебедев, это хороший пример по развитию экологической культуры, продвижению семейных традиций и ответственного отношения к окружающей среде.

"Наши ребята и их семьи с радостью приняли участие в этом мероприятии, даже расстроились, что можно посадить всего двадцать саженцев. Будем теперь следить за ними, надеемся, что все эти маленькие кедры, посаженные с душой и старанием, примутся и пойдут в рост. Подобные мероприятия не только озеленяют школьный двор, но имеют большое значение для воспитания экологической культуры с раннего детства", - отметил Михаил Лебедев.

На территориях рядом с нижегородскими учебными заведениями было высажено 700 саженцев. А всего в рамках акции в Нижнем Новгороде до конца октября планируется высадить 800 кедров.