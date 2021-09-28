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Общество

Центральную часть Семёнова благоустроили благодаря победе в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды

18 октября 2021 18:06  [83] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центральная часть Семёнова преобразилась благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проводится в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом рассказали в правительстве Нижегородской области.

"Горожане очень неравнодушно отнеслись к конкурсу малых городов и исторических поселений. Они участвовали в соцопросах, комментировали в социальных сетях, обсуждали проект на всех этапах подготовки и при реализации проекта. В общей сложности участниками обсуждений стали больше шести тысяч человек – это практически каждый четвёртый житель Семёнова", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава региона подчеркнул, что работы по федеральному нацпроекту в Семёнове проводились параллельно с программой по комплексному благоустройству и развитию транспортной инфраструктуры. В результате обновилась площадь Бориса Корнилова – там появились многофункциональные павильоны, изменилась схема движения транспорта, были оборудованы гостевые парковки. Реконструирован фонтанный комплекс и благоустроена зона пруда. На улицах Ванеева и Гоголя обновлены фасады исторической застройки, в Городошном парке появились три комфортные территории – спортивно-игровая, детская и для любителей тихого отдыха. Общая площадь благоустроенной территории составила более 4 га.

"Центральная часть Семёнова стала более комфортной и для людей с ограниченными возможностями передвижения: оборудованы пандусы, перед пешеходными переходами предусмотрена тактильная разметка, а скамейки для людей, которым трудно подниматься, думаю, оценят и пожилые семёновцы", - добавил Глеб Никитин.

Общая стоимость работ составила около 90 млн рублей: 70 млн было получено из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, 15 млн – средства местного бюджета, 4.5 млн рублей – внебюджетное финансирование.

Ранее сообщалось, что участок дороги Семёнов – Ильино-Заборское – Ковернино в Нижегородской области отремонтировали по национальному проекту "Безопасные качественные дороги".

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Теги:
Благоустройство Семенов фкгс
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