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Политика

Глеб Никитин: "Значимые для региона проекты нашли отражение в транспортной стратегии России"

18 октября 2021 19:47  [77] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 18 октября принял участие в семинаре-совещании по подготовке расширенного заседания президиума Государственного совета РФ "О транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом до 2035 года".

"Тема транспорта - одна из ключевых для всех регионов России. Было очень полезным вместе с представителями правительства, госкомпаний, институтов развития обсудить задачи на ближайшие годы. Президент России обозначил развитие транспортной инфраструктуры как один из приоритетов. У отрасли очень серьезные перспективы. Для нас важно, что значимые для региона проекты нашли отражение в транспортной стратегии России. В частности, это высокоскоростная магистраль и развитие водных путей. Профильной рабочей группой Госсовета была проделана огромная работа по учету позиции регионов", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор подчеркнул, что в настоящее время Нижегородская область участвует в реализации проекта строительства новой трассы М-12. Работы ведутся в рамках международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".

"Участок пройдет по территории 6 муниципальных районов и 2 городских округов региона. Проект окажет положительное влияние на их экономическое развитие. До 2024 года на территории районов, где пройдет М-12, планируется реализация ряда крупных инвестиционных проектов с подтвержденным объемом инвестиций более 35 млрд рублей. Прогнозируется, что в 2030 году новые инвестиционные проекты в зоне влияния М-12 позволят создать порядка 20 тысяч новых рабочих мест для жителей Нижегородской области. Соответственно, будет развиваться и дорожная сеть, прилегающая к участку дороги. Огромное значение строительство трассы имеет и для развития кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", - подчеркнул Глеб Никитин.

19 октября Глеб Никитин также примет участие в заседании президиума Государственного совета, которое проведет президент России Владимир Путин.

"Для нас важны и другие направления транспортной стратегии, например, обновление общественного транспорта. В Нижегородской агломерации эту работу мы намерены проводить с помощью «инфраструктурного меню». Ряд проектов региона, в частности, строительство новых станций метро поддержал президент России", - добавил глава региона.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство РФ Транспорт
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