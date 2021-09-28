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Профессиональная замена автостекол в пути

19 октября 2021 11:45  [29]

С учетом правил дорожного движения запрещается управление транспортным средством, у которого повреждены стекла. Трещины в продольном или поперечном исполнении, паутина перед глазами ухудшает обзор, негативно сказывается на реакции воителя в пути. А при полностью выломанном стекле о дальнейшем движении не может быть и речи. При наличии таких неисправностей уместными станут услуги сервиса, оказывающего услуги в пути. Так, на https://steklogruzovik.ru/ можно заказать ремонт автомобильных стекол с выездом. Каждому клиенту гарантирована оперативность работ, их высокое качество.

Преимущества сотрудничества с профессионалами

Когда в пути возникают проблемы, водитель должен доставить автомобиль в ближайший сервис. С целью предупреждения рисков лучше воспользоваться услугами выездной бригады, ведь перемещение со сломанным стеклом не безопасно. Проводимые мероприятия:

  • замена деформированных элементов предотвращает разбирательство с сотрудниками полиции, которые встречаются на дороге;
  • срочная смена стекол прямо на дороге экономит массу времени, ресурсов вместе с топливом, после нее водитель продолжает рейс, ему не приходится возвращаться на базу, простаивать в очереди на СТО.

Когда во время следования по маршруту по какой-либо причине повреждается стекло, нужно выбрать безопасное место для стоянки и вызвать службу мастеров. Менеджеры после услышанных обстоятельств быстро подбирают нужные запчасти, с которыми к месту пребывания машины отправляются работники сервиса. Они всегда имеют при себе специализированный инструмент, подручные приспособления.

Помощь всегда рядом!

Благодаря слаженным действиям всех представителей компании транспортное средство, вышедшее из строя, быстро оказывается на ходу. Описываемая услуга особенно актуальна для дальнобойщиков, когда с большим объемом груза крайне неудобно колесить в поисках ближайшей станции для проведения ремонта. Сотрудничество с опытными мастерами имеет свои плюсы:

  • наличие в ассортименте боковых и лобовых стекол для грузовых машин любых марок, начиная МАЗ, КАМаЗ и заканчивая MERSEDES, MAN;
  • монтаж новых стекол отличается высоким мастерством;
  • услуги по ремонту или полной замене стекла решают проблему со штрафами, самостоятельным поиском нужных запчастей, рейс же не задерживается в пути.

Стекла на трассе бьются очень часто и по разным причинам. Не нужно откладывать на потом их устранение, тем более, что этой работой занимаются люди, знающие свое дело!

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