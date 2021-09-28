Мошенница украла у пенсионеров 300 тысяч рублей во время освящения их квартиры в Шахунье Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В Шахунье полицейские задержали 34-летнюю женщину, подозреваемую в квартирной краже.

Как рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области, в середине августа в полицию обратилась 80-летняя жительница Шахуньи. Она сообщила, что накануне они с мужем пустили в квартиру двух незнакомых женщин, которые с согласия хозяев совершали обряд "освящения" квартиры и снятия порчи. После их визита у пожилой пары пропали 300 тысяч рублей и золотое кольцо.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 158 УК РФ (кража). В МВД уточнили,ч то за такое преступление грозит до 6 лет лишения свободы.

Сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершила 34-летняя женщина, временно проживающая в Шахунье. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Подозреваемая рассказала, что она вместе со своей родственницей ходили по квартирам и продавали вещи. В одной из квартир пожилые хозяева угостили их чаем. Пока гостеприимные пенсионеры сидели в зале с её родственницей, она похитила из шкафа деньги и обручальное кольцо. До момента задержания деньги она уже потратила на личные нужды, а кольцо продала. Её родственница проходит по делу в качестве свидетеля, добавили в региональном ГУ МВД.

Подозреваемая находится под домашним арестом. Сотрудники полиции проверяют её на причастность к совершению аналогичных преступлений.