Девять остановок заменили на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Марий Эл Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Девять автобусных остановок заменили на участке дороги Арья-Тонкино-Шаранга до границы с Марий Эл. Об этом сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, ремонтные работы продолжались с июня до конца сентября этого года. Помимо фрезеровки старого покрытия и укладки двух слоев асфальтобетона, подрядчик укрепил обочины щебнем и гранулятом. Стоимость ремонта составила 163 млн рублей.

Как отметил директор ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Леонид Самухин, по этой дороге ходит рейсовый автобус.

"Поэтому для жителей расположенных рядом населенных пунктов особенно важно, чтобы остановки были удобными и безопасными. Вместе с ремонтом дорожного полотна благодаря нацпроекту были приведены в нормативное состояние девять остановочных павильонов: выполнены заездные карманы, фактически заново построены посадочные платформы", - сказал он.

Всего в этом году в Уренском районе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтировали более 46 км дорог на сумму почти 950 млн рублей.