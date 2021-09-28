Евгений Люлин и Ольга Щетинина сделали прививку от коронавируса

Евгений Люлин
Фото:
Председатель Законодательного cобрания Евгений Люлин сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в аппарате нижегородского парламента.
Согласно информации, 19 октября спикер парламента привился препаратом "Спутник Лайт".
"Прививка – это обычная процедура. Порой люди избегают прививки, а потом в больничной палате "кусают локти", получая серьезные последствия только из-за какого-то психологического барьера. Есть мировая статистика, мы живем в глобальном мире, в ряде стран вакцинирована большая часть населения. Все понимают, что без этого невозможно победить пандемию. Если мы хотим жить в свободном мире без страха заразиться и заразить, нам нужно активнее включаться в процесс вакцинации", - подчеркнул Евгений Люлин.
Также в этот день вакцинировалась и заместитель председателя парламента Ольга Щетинина. Она отметила, что она достаточно сложно переболела, лежала в больнице, у нее было серьезное поражение легких.
"Несмотря на маски и все меры предосторожности, контактов все равно достаточно много, поэтому важно думать не только о себе, но и о других людях, не переносить инфекцию", - подчеркнула Ольга Щетинина.
В настоящее время от коронавирусной инфекции защищены все депутаты регионального парламента. Так, прививки сделали уже более 80% депутатов. Остальные члены Заксобрания имеют антитела и планируют пройти вакцинацию, как только количество антител снизится.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+