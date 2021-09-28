Евгений Люлин и Ольга Щетинина сделали прививку от коронавируса Политика

Евгений Люлин Фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Председатель Законодательного cобрания Евгений Люлин сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в аппарате нижегородского парламента.

Согласно информации, 19 октября спикер парламента привился препаратом "Спутник Лайт".

"Прививка – это обычная процедура. Порой люди избегают прививки, а потом в больничной палате "кусают локти", получая серьезные последствия только из-за какого-то психологического барьера. Есть мировая статистика, мы живем в глобальном мире, в ряде стран вакцинирована большая часть населения. Все понимают, что без этого невозможно победить пандемию. Если мы хотим жить в свободном мире без страха заразиться и заразить, нам нужно активнее включаться в процесс вакцинации", - подчеркнул Евгений Люлин.

Также в этот день вакцинировалась и заместитель председателя парламента Ольга Щетинина. Она отметила, что она достаточно сложно переболела, лежала в больнице, у нее было серьезное поражение легких.

"Несмотря на маски и все меры предосторожности, контактов все равно достаточно много, поэтому важно думать не только о себе, но и о других людях, не переносить инфекцию", - подчеркнула Ольга Щетинина.

В настоящее время от коронавирусной инфекции защищены все депутаты регионального парламента. Так, прививки сделали уже более 80% депутатов. Остальные члены Заксобрания имеют антитела и планируют пройти вакцинацию, как только количество антител снизится.