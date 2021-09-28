Инженера радиозавода в Балахне нашли на территории предприятия с тяжёлыми травмами Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший с 45-летним ведущим инженером на территории АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" в Балахне.

Согласно информации, 14 октября в 8:30 утра сотрудника обнаружили лежащим на газоне. Коллеги, которые обнаружили мужчину, отметили, что речь у него была невнятная и объяснить своё нахождение на этом месте он не смог.

Медики диагностировали у пострадавшего тяжёлые травмы в виде переломов костей и повреждений внутренних органов.

В настоящее время уточняются все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в трудовой инспекции.

Ранее сообщалось, что госинспекция труда расследует несчастный случай, который произошёл с 27-летним заливщиком металла ПАО "ГАЗ" в цеху цветного литья: он получил тяжёлые травмы в результате драки.