Инженера радиозавода в Балахне нашли на территории предприятия с тяжёлыми травмами

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Государственная инспекция труда в Нижегородской области расследует несчастный случай, произошедший с 45-летним ведущим инженером на территории АО "Научно-производственное объединение "Правдинский радиозавод" в Балахне.
Согласно информации, 14 октября в 8:30 утра сотрудника обнаружили лежащим на газоне. Коллеги, которые обнаружили мужчину, отметили, что речь у него была невнятная и объяснить своё нахождение на этом месте он не смог.
Медики диагностировали у пострадавшего тяжёлые травмы в виде переломов костей и повреждений внутренних органов.
В настоящее время уточняются все обстоятельства и причины произошедшего, отметили в трудовой инспекции.
Ранее сообщалось, что госинспекция труда расследует несчастный случай, который произошёл с 27-летним заливщиком металла ПАО "ГАЗ" в цеху цветного литья: он получил тяжёлые травмы в результате драки.
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